Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesinde hazırlık çalışmalarına devam ediyor. "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında İtalya ekiplerinden Cagliari ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya ekibi Cagliari karşısında galibiyet arayacak. Galatasaray sezon öncesi hazırlık maçlarında Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti. Peki, Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?