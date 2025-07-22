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Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesinde hazırlık çalışmalarına devam ediyor. "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında İtalya ekiplerinden Cagliari ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya ekibi Cagliari karşısında galibiyet arayacak. Galatasaray sezon öncesi hazırlık maçlarında Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti. Peki, Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

GALATASARAY-CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz Çarşamba günü İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile karşılaşacak.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında Cagliari ile mücadele edecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

2 HAZIRLIK MAÇI DAHA OYNAYACAK

Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. Daha sonra RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti.

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