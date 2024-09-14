Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de son 5 lig maçını kazandı. Sarı kırmızılılar, yeni transferi Victor Osimhen'in ilk kez sahaya çıktığı maçta Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelede 5-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla Galatasaray yeni sezona 4'te 4 yaparak başlamış oldu. Sarı kırmızılılar bu skorla puanını 12 yaptı. Yeni transfer Sara 2 asist 1 golle oynadı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray milli aranın ardından sahaya çıktı.
Ligde yoluna kayıpsız devam eden sarı kırmızılılar, beşinci haftada Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Saat 20'de başlayacan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti.