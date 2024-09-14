Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Golle başlayan maçta 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü var. Gol 3. dakikada Davinson Sanchez'den geldi.

Sara'nın serbest vuruştan ortasında Sanchez yaptığı kafa vuruşuyla golü kaydetti.

Galatasaray'ın 2. golü 25. dakikada buldu. Golün yıldız futbolcu Osimhen'den geldiği anons edildi. Ancak gol, yapılan incelemenin ardından Osimhen yerine Abdülkerim Bardakcı'ya yazıldı.

İlk yarı sona erdi:2-0

İKİNCİ DEVRE

49' Galatasaray Sara'nın golüyle skoru 3-0'a getirdi.

Mertens, 61. dakikada kendisinin ilk takımının 4. golünü kaydetti.

67' Dries Mertens, Gabriel Sara, Torreira ve Davinson Sanchez'in yerine Michy Batshuayi, Kerem Demirbay, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu oyuna girdi.

73' Ismail Jakobs'un yerine Elias Jelert oyuna dahil oldu.

Barış Alper Yılmaz 80. dakikada skoru belirledi: 5-0

82' Barış Alper yerine Yusuf Demir oyunda.

90+4 Maç sona erdi.