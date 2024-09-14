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Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de son 5 lig maçını kazandı. Sarı kırmızılılar, yeni transferi Victor Osimhen'in ilk kez sahaya çıktığı maçta Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelede 5-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla Galatasaray yeni sezona 4'te 4 yaparak başlamış oldu. Sarı kırmızılılar bu skorla puanını 12 yaptı. Yeni transfer Sara 2 asist 1 golle oynadı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 1

Galatasaray milli aranın ardından sahaya çıktı. 

Ligde yoluna kayıpsız devam eden sarı kırmızılılar, beşinci haftada Çaykur Rizespor'u ağırladı. 

Saat 20'de başlayacan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti. 

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Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Golle başlayan maçta 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü var. Gol 3. dakikada Davinson Sanchez'den geldi. 

Sara'nın serbest vuruştan ortasında Sanchez yaptığı kafa vuruşuyla golü kaydetti.

Galatasaray'ın 2. golü 25. dakikada buldu. Golün yıldız futbolcu Osimhen'den geldiği anons edildi. Ancak gol, yapılan incelemenin ardından Osimhen yerine Abdülkerim Bardakcı'ya yazıldı.

İlk yarı sona erdi:2-0

İKİNCİ DEVRE

49' Galatasaray Sara'nın golüyle skoru 3-0'a getirdi. 

Mertens, 61. dakikada kendisinin ilk takımının 4. golünü kaydetti.

67' Dries Mertens, Gabriel Sara, Torreira ve Davinson Sanchez'in yerine Michy Batshuayi, Kerem Demirbay, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu oyuna girdi.

73' Ismail Jakobs'un yerine Elias Jelert oyuna dahil oldu.

Barış Alper Yılmaz 80. dakikada skoru belirledi: 5-0

82' Barış Alper yerine Yusuf Demir oyunda.

90+4 Maç sona erdi.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 3

HASTANEYE KALDIRILDI

Mücadelenin ilk yarısında hava topu mücadelesinde sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen ile girdiği ikili mücadele sonrasında Alikulov yerde kaldı ve sonra oyuna devam edemedi.

25 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna 38. dakikada Amir Hadziahmetovic dahil oldu.

Husniddin Alikulov beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 4

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Napoli’den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 5

Çaykur Rizespor karşılaşmasına 11’de başlayan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfora karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 6

Tedavileri süren Mauro Icardi ve Hakim Ziyech maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 7

4 MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray’ın 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 4 maç sonra Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formasına kavuştu.

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Sanchez; Konyaspor, Adana Demirspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Young Boys maçlarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

Bir süredir sahalardan uzak kalan Kolombiyalı stoper, Çaykur Rizespor maçıyla ilk 11’deki yerini tekrardan almış oldu.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 8

NARİN GÜRAN UNUTULMADI

Sarı kırmızılı taraftarlar, Narin Güran’ı unutmadı.

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin için “Bir çocuk saklambaç oynarken kaybolmamalı” pankartı açıldı. 

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 9

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Mertens, Yunus, Barış, Osimhen.

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Sowe.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 10

MAÇTAN DİĞER KARELER

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 11
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 12
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 13
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 14
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 15
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 16
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 17
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 18
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 19
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 20
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 21
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 22
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 23
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 24
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 25
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 26
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 27
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı - 28
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