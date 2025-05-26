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Galatasaray cephesinden çarpıcı itiraflar: "Mourinho'ya gerek yoktu | Türkiye'de hanedanlık kurduk"

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ismael Garcia, şampiyonluk ve sezon geneli hakkında konuştu.

Galatasaray cephesinden çarpıcı itiraflar: "Mourinho'ya gerek yoktu | Türkiye'de hanedanlık kurduk" - 1

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, görkemli bir kutlamayla Yenikapı'da kupasını aldı.

Sarı - kırmızılıların yardımcı antrenörü Ismael Garcia; Marca'ya verdiği röportajda sezon geneline dair konuşurken, Okan Buruk, Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve şampiyonluk için dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Galatasaray cephesinden çarpıcı itiraflar: "Mourinho'ya gerek yoktu | Türkiye'de hanedanlık kurduk" - 2

İşte Garcia'nın sözleri:

"Harika bir haftaydı, çok iyi başladı ve Türkiye Kupası'nı kazandık. 2018'den bu yana başaramadığımız bir şeydi. Ayrıca geçen sezonun aksine bu sezon lig şampiyonluğunu evimizde ilan ettik."

Galatasaray cephesinden çarpıcı itiraflar: "Mourinho'ya gerek yoktu | Türkiye'de hanedanlık kurduk" - 3

"Zaten beklentiler çok yüksekti, Mourinho'nun gleişiyle kamuoyunda daha da arttı. Sportif olarak beklemediğimiz şeyler yaşadık ama bunların üstesinden geldiğimiz en iyi sezon bu oldu. Takımın birlikteliği ve insan kalitesi sayesinde gerçekleşti.

Galatasaray cephesinden çarpıcı itiraflar: "Mourinho'ya gerek yoktu | Türkiye'de hanedanlık kurduk" - 4
Galatasaray cephesinden çarpıcı itiraflar: "Mourinho'ya gerek yoktu | Türkiye'de hanedanlık kurduk" - 5

"Türkiye'de rekorumuz üst üste dört şampiyonluk ama Okan Buruk, NBA'de üst üste üç şampiyonluk için söylenen hanedanlığı kurmayı başardı. Bu durumu Chicago Bulls'un efsanevi dönemine benzetiyorum."

Galatasaray cephesinden çarpıcı itiraflar: "Mourinho'ya gerek yoktu | Türkiye'de hanedanlık kurduk" - 6

"Bir nokada Okan Buruk'un büyük bir ligde teknik direktörlük yapabilecek kalibrede biri olduğuna ikna oldum. Ne zaman olacak bilmiyorum ama bir gün gerçekleşecek. Zaten belli bir teknik direktör profiline yönelen ve winner hocalara ilgi gösteren kulüpler var. Ancak onu Galatasaray'a çok odaklı görüyorum. Türkiye'de istikrarlı olmak kolay değil ve o, bunu başardı."

Galatasaray cephesinden çarpıcı itiraflar: "Mourinho'ya gerek yoktu | Türkiye'de hanedanlık kurduk" - 7

"Kazanmak, iyi oyuncuları transfer etmenizi sağlar ve iyi oyunculara sahip olmak, diğerlerini de bu takıma çeken faktör olur."

Galatasaray cephesinden çarpıcı itiraflar: "Mourinho'ya gerek yoktu | Türkiye'de hanedanlık kurduk" - 8

"Icardi son iki yıldır Süper Lig'in baskın yıldızıydı. Sakatlığı, bu sezon yaşanan en büyük darbeydi. Victor Osimhen dünya çapında bir oyuncu. Napoli'yi şampiyon yaparak bunu kanıtladı. Udinese'de görev yaparken ona karşı zorlandığımı hatırlıyorum. Kiralık sözleşmesi sona eriyor ve burada kalma seçeneği var. Ancak geleceğini kendisi belirleyecek."

Galatasaray cephesinden çarpıcı itiraflar: "Mourinho'ya gerek yoktu | Türkiye'de hanedanlık kurduk" - 9

"Morata için yeni bir şey söylememe gerek yok. İspanya Milli Takımı'nın kaptanı hakkında ne diyebilirim? Beni en çok şaşırtan şey, insani tarafı oldu. Uyum sağlaması ve kendini her zaman takımın hizmetine sunması beni şaşırtmıştı."

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