Galatasaray cephesinden çarpıcı itiraflar: "Mourinho'ya gerek yoktu | Türkiye'de hanedanlık kurduk"
Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ismael Garcia, şampiyonluk ve sezon geneli hakkında konuştu.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, görkemli bir kutlamayla Yenikapı'da kupasını aldı.
Sarı - kırmızılıların yardımcı antrenörü Ismael Garcia; Marca'ya verdiği röportajda sezon geneline dair konuşurken, Okan Buruk, Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve şampiyonluk için dikkat çeken ifadeler kullandı.