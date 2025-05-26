Galatasaray cephesinden çarpıcı itiraflar: "Mourinho'ya gerek yoktu | Türkiye'de hanedanlık kurduk"

"Bir nokada Okan Buruk'un büyük bir ligde teknik direktörlük yapabilecek kalibrede biri olduğuna ikna oldum. Ne zaman olacak bilmiyorum ama bir gün gerçekleşecek. Zaten belli bir teknik direktör profiline yönelen ve winner hocalara ilgi gösteren kulüpler var. Ancak onu Galatasaray'a çok odaklı görüyorum. Türkiye'de istikrarlı olmak kolay değil ve o, bunu başardı."