Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi!

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

23' Galatasaray'da Carlos Cuesta sarı kart gördü.

39' Çaykur Rizespor'da Ali Sowe'un şutunda top direkten döndü.

45+3 İlk yarı sona erdi. Bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en az buluştuğu ilk yarıyı geride bırakan Galatasaray, ilk kez bir karşılaşmanın ilk devresinde isabetli şut çekemedi.

İKİNCİ DEVRE

46' Galatasaray’da, Carlos Cuesta ve Dries Mertens yerine Eren Elmalı ve Roland Sallai ikinci yarıda oyuna girdi.

47' Osimhen'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. Frankowski, Galatasaray formasıyla ilk maçında asist yaptı.

54' Ali Sowe'un golüyle ev sahibi ekip beraberliği yakaladı: 1-1.

60' Galatasaray'da Ahmet Kutucu çıktı, Mario Lemina oyunda.

86' Osimhen'in kafa golüyle hem takımının hem kendisinin ikinci golünü ağlara gönderdi.

89' Barış Alper'in yerine Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

90+2 Galatasaray'da Sara kenara gelirlen Kerem Demirbay oyuna girdi.

90+6 Maç sona erdi.