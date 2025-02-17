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Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi!

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Derbi öncesi puan farkını korumak isteyen sarı kırmızılı ekip maçı 2-1 kazandı. Osimhen'in iki golle maça damga vurduğu mücadele sonrası Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını yeniden 6'ya çıkardı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 1

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. 

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti. 

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Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 2

Derbi öncesi puan farkını korumak isteyen sarı kırmızılı ekip maçı 2-1 kazandı.

Osimhen'in iki golle maça damga vurduğu mücadele sonrası Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını yeniden 6'ya çıkardı.

Frankowski, Galatasaray formasıyla ilk maçında asist yaptı.

Galatasaray 24 Şubat Pazartesi akşamı Fenerbahçe ile derbide karşı karşıya gelecek. 

Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

23' Galatasaray'da Carlos Cuesta sarı kart gördü.

39' Çaykur Rizespor'da Ali Sowe'un şutunda top direkten döndü.

45+3 İlk yarı sona erdi. Bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en az buluştuğu ilk yarıyı geride bırakan Galatasaray, ilk kez bir karşılaşmanın ilk devresinde isabetli şut çekemedi.

İKİNCİ DEVRE

46' Galatasaray’da, Carlos Cuesta ve Dries Mertens yerine Eren Elmalı ve Roland Sallai ikinci yarıda oyuna girdi.

47' Osimhen'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. Frankowski, Galatasaray formasıyla ilk maçında asist yaptı.

54' Ali Sowe'un golüyle ev sahibi ekip beraberliği yakaladı: 1-1.

60' Galatasaray'da Ahmet Kutucu çıktı, Mario Lemina oyunda.

86' Osimhen'in kafa golüyle hem takımının hem kendisinin ikinci golünü ağlara gönderdi.

89' Barış Alper'in yerine Kaan Ayhan oyuna dahil oldu. 

90+2 Galatasaray'da Sara kenara gelirlen Kerem Demirbay oyuna girdi.

90+6 Maç sona erdi. 

Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 4

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata, Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jacobs sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemedi.

Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 5

BURUK'TAN DEĞİŞİKLİKLER

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan AZ Alkmaar müsabakasının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Buruk, AZ Alkmaar maçında ilk 11'de görevlendirdiği Alvaro Morata'dan sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Buruk, Kaan, Jelert, Berkan ve Sallai'yi ise yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, AZ Alkmaar maçında cezaları nedeniyle forma giyemeyen Sanchez, Torreira ve Osimhen'in yanı sıra isimleri UEFA listesinde olmadığı için oynayamayan Frankowski ve Ahmed Kutucu'ya, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev verdi.

Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 6

FRANKOWSKİ İLK KEZ 11'DE

Yeni transfer Przemyslaw Frankowski ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray'ın ara transferde kadroya kattığı Mario Lemina ile Eren Elmalı ise ilk kez forma giymek için yedekler arasında görev bekledi.

Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 7

Karşılaşmada Çaykur Rizesporlu ve Galatasaraylı taraftarlar, statta kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu.

Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 8

YENİ TRANSFER ABDÜLKADİR ÖMÜR FORMA GİYDİ

Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, son oynadıkları Kasımpaşa karşılaşmasının 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Kasımpaşa maçına başlayan 11'de yer alan Dal Varesanovic ve Samet Akaydın, cezaları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemedi.

Palut, sahaya sürdüğü 11'de Rachid Ghezzal yerine yeni transfer Abdülkadir Ömür'e, Varesanovic'in yerine Ibrahim Olawoyin'e, Samet Akaydın'ın yerine ise Husniddin Alikulov'a şans verdi.

Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 9

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor:

Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Abdülkadir, Sowe

Galatasaray:

Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed, Osimhen

Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 10

DİĞER KARELER

Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 11
Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 12
Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 13
Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 14
Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 15
Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 16
Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 17
Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 18
Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 19
Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi! - 20
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