Galatasaray, derbi öncesi Rize'den galibiyetle dönüyor: Osimhen'in gecesi!
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Derbi öncesi puan farkını korumak isteyen sarı kırmızılı ekip maçı 2-1 kazandı. Osimhen'in iki golle maça damga vurduğu mücadele sonrası Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını yeniden 6'ya çıkardı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti.