Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı ağırlıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Mücadele saat 19.00'da başladı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Mücadele saat 19.00'da başladı.
Derbiyi Halil Umut Meler yönetiyor.
Galatasaray derbiye Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi 11'iyle çıktı.
Beşiktaş ise mücadeleye Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Ghezzal, Rashica, Aboubakar 11'iyle başladı.
Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmaya Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan formayla çıktı.
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan formaları satışa çıkarmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin 1923 yılında giydiği formalardan esinlenerek hazırlanan formalar, taraftarlar tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. Galatasaray da Beşiktaş'ı konuk ettiği derbi karşılaşmasında bu özel formalarla sahada yer aldı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardı, 26. dakikada topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
Mauro Icardi, Hagi'yi geçerek Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla en çok derbi golü atan yabancı futbolcu oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının ardından seçime kadar takımın başında görev yapacağı açıklanan Burak Yılmaz, teknik adam olarak ilk kez derbi heyecanı yaşadı.
Siyah-beyazlı ekipte Lugano mağlubiyetinin ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa etmiş, yönetim ise olağanüstü seçim kararı almıştı. Seçim kararının ardından teknik direktör konusunda seçimi yeni yönetime bırakmak isteyen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, olağanüstü seçime kadar Burak Yılmaz'ın takımın başında görev almasına karar vermişti. Siyah-beyazlı ekibin başında ilk maçına İstanbulspor mücadelesinde çıkan ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Burak Yılmaz, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte teknik adam olarak ilk kez bir derbi maçta görev yaptı.
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile yaptığı derbiye yoğun ilgi gösterdi.
RAMS Park'ın tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarını destekledi.
Karşılaşma öncesinde Galatasaray taraftarları Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel bir koreografi hazırladı. Doğu ve Kuzey tribününde açılan kartonlarla ‘Cumhuriyeti biz kurduk’, ‘1923-2023’ yazıları yer alırken, daha sonra Atatürk’ün siluetinin yanı sıra Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Okan Buruk gibi sarı-kırmızılı kulübün efsanevi futbolcularına ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a yer verildi. Diğer tribünde ise ‘İlelebet Cumhuriyet’ yazısı yer aldı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, uzun bir aradan sonra Galatasaray deplasmanında takımlarının yanında yer aldı.
Tüpraş Stadı'ndan otobüslerle toplu halde stada gelen yaklaşık 2400 taraftar, RAMS Park'ta kendileri için ayrılan tribünde takımlarına destek verdi.
Beşiktaş taraftarı, RAMS Park'ta takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 31. haftasında oynanan derbide desteklemişti. Galatasaray, 5 Mayıs 2019'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.