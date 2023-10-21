Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı ağırlıyor

BURAK YILMAZ'IN İLK DERBİSİ

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının ardından seçime kadar takımın başında görev yapacağı açıklanan Burak Yılmaz, teknik adam olarak ilk kez derbi heyecanı yaşadı.



Siyah-beyazlı ekipte Lugano mağlubiyetinin ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa etmiş, yönetim ise olağanüstü seçim kararı almıştı. Seçim kararının ardından teknik direktör konusunda seçimi yeni yönetime bırakmak isteyen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, olağanüstü seçime kadar Burak Yılmaz'ın takımın başında görev almasına karar vermişti. Siyah-beyazlı ekibin başında ilk maçına İstanbulspor mücadelesinde çıkan ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Burak Yılmaz, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte teknik adam olarak ilk kez bir derbi maçta görev yaptı.