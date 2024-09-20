Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum: Osayi-Samuel belirsiz, Djiku döndü (Muhtemel 11)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide yarın Galatasaray'ı konuk edecek.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.



Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.



Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.











