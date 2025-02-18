"Galatasaray derbiyi kazanırsa yüzde 90 şampiyon olur"

Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından şampiyonluk tahmininde bulundu.



Karşılaşmayı HT Spor ekranlarından değerlendiren Dilmen, "Bütün Fenerbahçelilerin muhtemel kayıp olarak gördü. Dün kazanmış, Galatasaray'da düşüş var, maç da puan kaybı gibi gidiyordu. Öne geçti ama 7 dakika sonra 1-1'e yakalandı." dedi.