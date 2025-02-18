"Galatasaray derbiyi kazanırsa yüzde 90 şampiyon olur"
Süper Lig'de bitime 14 maç kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kritik bir maç oynanacak. Derbiyi değerlendiren spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, "Galatasaray derbiyi kazanırsa yüzde 90 şampiyon olur. Hatta "Şampiy" derim ben, "o" ve "n" harflerini bırakırım." ifadelerini kullandı.
Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından şampiyonluk tahmininde bulundu.
Karşılaşmayı HT Spor ekranlarından değerlendiren Dilmen, "Bütün Fenerbahçelilerin muhtemel kayıp olarak gördü. Dün kazanmış, Galatasaray'da düşüş var, maç da puan kaybı gibi gidiyordu. Öne geçti ama 7 dakika sonra 1-1'e yakalandı." dedi.