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"Galatasaray derbiyi kazanırsa yüzde 90 şampiyon olur"

Süper Lig'de bitime 14 maç kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kritik bir maç oynanacak. Derbiyi değerlendiren spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, "Galatasaray derbiyi kazanırsa yüzde 90 şampiyon olur. Hatta "Şampiy" derim ben, "o" ve "n" harflerini bırakırım." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray derbiyi kazanırsa yüzde 90 şampiyon olur" - 1

Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından şampiyonluk tahmininde bulundu.

Karşılaşmayı HT Spor ekranlarından değerlendiren Dilmen, "Bütün Fenerbahçelilerin muhtemel kayıp olarak gördü. Dün kazanmış, Galatasaray'da düşüş var, maç da puan kaybı gibi gidiyordu. Öne geçti ama 7 dakika sonra 1-1'e yakalandı." dedi.

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"Galatasaray derbiyi kazanırsa yüzde 90 şampiyon olur" - 2

Rıdvan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyunun sonunda da yüzde 99 dediğimiz pozisyonda Muslera'nın büyük tecrübesi devreye girdi. Savunmada derinlik hatası oldu, Rizeli oyuncu da çok iyi indirdi. Çizgide kalsa kurtarma şansı yok. Tecrübesiyle golü kurtardı."

"Galatasaray derbiyi kazanırsa yüzde 90 şampiyon olur" - 3

"Bugün, Rizespor maçında coşkusuz bir Galatasaray gördüm ancak Galatasaray derbiyi kazanırsa yüzde 90 şampiyon olur."

"Galatasaray derbiyi kazanırsa yüzde 90 şampiyon olur" - 4

"Hatta "Şampiy" derim ben, "o" ve "n" harflerini bırakırım."

"Galatasaray derbiyi kazanırsa yüzde 90 şampiyon olur" - 5

"Okan Buruk, Frankowski'yi ilk kez oynattı ve benden fazlasıyla sınıfı geçti."

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