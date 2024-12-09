Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ilk 8 hedefine ilerliyor. Galatasaray, son 3 haftaya girilen Avrupa Ligi'nde zirve takibini sürdürdü. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde sırasıyla deplasmanda İsveç'in Malmö, sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve dış sahada Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaşacak Galatasaray, bu maçları minimum kayıpla geçerek adını doğrudan son 16 turuna yazdırmak istiyor. İşte, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı tarihi...