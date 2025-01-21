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Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS'nin Avrupa'da ilk 11'i belli oldu:

UEFA Avrupa Ligi'nde son iki haftaya girildi. 7. haftanın kritik maçında Galatasaray ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Bir üst tura çıkmayı garanti eden sarı-kırmızılı takım, kendi sahasında taraftarı önünde 3 puan alarak Ajax deplasmanına gitmek istiyor. Öte yandan futbolseverler de müsabakaya dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisini araştırıyor. Maça az bir zaman kala iki takımın sahaya süreceği ilk 11'ler de belli oldu. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS'nin Avrupa'da ilk 11'i belli oldu: - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Ukrayna'nın köklü ekiplerinden Dinamo Kiev ile tarihinde ilk kez bir resmi bir maçta mücadele edecek. Avrupa Ligi gruplarında ilk 8'de yer almak ve direkt olarak son 16 turuna yükselmek isteyen Galatasaray, Dinamo Kiev'i taraftarı önünde yenmek ve Ukrayna takımlarına karşı ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS'nin Avrupa'da ilk 11'i belli oldu: - 2

GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS'nin Avrupa'da ilk 11'i belli oldu: - 3

GALATASARAY'DA HEDEF İLK 8

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 12 puanla haftaya 6. sırada girdi.

Galatasaray kalan maçlarını kazanmak ve gruplarda ilk 8'de yer almak istiyor.

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS'nin Avrupa'da ilk 11'i belli oldu: - 4

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Berkan, Torreira, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen

Dinamo Kiev: Nescheret; Vivcharenko, Mykhavko, Bilovar, Tymchyk; Mykhailenko, Shaparenko, Buyolskyi; Kabaiev, Voloshyn, Vanat

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS'nin Avrupa'da ilk 11'i belli oldu: - 5

GALATASARAY ÜST TURU GARANTİLEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı garantiledi.

"Kupa 2"de yoluna namağlup devam eden Galatasaray'ın son 16 turu play-off'unda mücadele etmesi 6. hafta müsabakalarının ardından kesinleşti. Galatasaray, bu akşamki karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için adım atmayı istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez uygulanan 36 takımlı lig statüsünde ilk 8'e girecek ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Bunu gerçekleştirecek ekipler, play-off oynamadan ciddi bir fikstür avantajını ele alacak.

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS'nin Avrupa'da ilk 11'i belli oldu: - 6

DİNAMO KİEV İLE İLK KEZ MÜCADELE EDECEK

Galatasaray ile Dinamo Kiev tarihinde ilk kez bir resmi maçta mücadele edecek.

UEFA organizasyonlarında daha önce hiç eşleşmeyen iki takım arasındaki ilk karşılama oynanacak.

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS'nin Avrupa'da ilk 11'i belli oldu: - 7

DİNAMO KİEV TURNUVADA PUAN ALAMADI

Ukrayna temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı.

Ukrayna Premier Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Dinamo Kiev, 17 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Ülkesinde devam eden savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve eski günlerini arayan Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 maçı kaybetti.

Avrupa'daki 6 maçta sadece 1 gol atabilen Dinamo Kiev, kalesinde 15 gol gördü.

Son resmi maçına 16 Aralık 2024'te Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne karşısında çıkan Dinamo Kiev, 1-0 kazandığı müsabakadan sonra resmi maç oynamadı. Başkent Kiev temsilcisi, bu süreçte Antalya'da hazırlık kampı yaptı.

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS'nin Avrupa'da ilk 11'i belli oldu: - 8

GALATASARAY SAHASINDA KAYIPSIZ

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında puan kaybı yaşamadı.

"Kupa 2"de sahasında 3 maça çıkan "Cimbom" sırasıyla Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1, İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3, İngiliz takımı Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray, zaman zaman kalesini savunmakta zorlansa da coşkulu ve etkili futboluyla söz konusu maçları kazanmasını bildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmandaki 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS'nin Avrupa'da ilk 11'i belli oldu: - 9

3 FUTBOLCU EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Gabriel Sara ile Roland Sallai bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın son 2 sezondaki başarılarında büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Icardi, sakatlığından dolayı Dinamo Kiev'e karşı sahaya çıkamayacak. UEFA listesinde adı yer almayan Sallai de Ukrayna temsilcisine karşı mücadele edemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir ve Atakaş Hatayspor maçlarında süre alamayan Gabriel Sara'nın da bu akşamki mücadelede oynaması beklenmiyor.

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