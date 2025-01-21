Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS'nin Avrupa'da ilk 11'i belli oldu:
UEFA Avrupa Ligi'nde son iki haftaya girildi. 7. haftanın kritik maçında Galatasaray ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Bir üst tura çıkmayı garanti eden sarı-kırmızılı takım, kendi sahasında taraftarı önünde 3 puan alarak Ajax deplasmanına gitmek istiyor. Öte yandan futbolseverler de müsabakaya dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisini araştırıyor. Maça az bir zaman kala iki takımın sahaya süreceği ilk 11'ler de belli oldu. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Ukrayna'nın köklü ekiplerinden Dinamo Kiev ile tarihinde ilk kez bir resmi bir maçta mücadele edecek. Avrupa Ligi gruplarında ilk 8'de yer almak ve direkt olarak son 16 turuna yükselmek isteyen Galatasaray, Dinamo Kiev'i taraftarı önünde yenmek ve Ukrayna takımlarına karşı ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?