Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde hedef ilk 8

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Ukrayna'nın köklü ekiplerinden Dinamo Kiev ile tarihinde ilk kez bir resmi bir maçta mücadele edecek. Avrupa Ligi gruplarında ilk 8'de yer almak ve direkt olarak son 16 turuna yükselmek isteyen Galatasaray, Dinamo Kiev'i taraftarı önünde yenmek ve Ukrayna takımlarına karşı ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?