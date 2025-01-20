Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde hedef ilk 8
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile heyecan dolu bir maça çıkacak. 36 takımın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3 galibiyet 3 beraberlikle 6. sırada yer alan temsilcimiz Galatasaray, tarihinde ilk kez resmi bir maçta Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında kazanmak ve puan durumunda daha üst sıralara yükselmek istiyor. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Ukrayna'nın köklü ekiplerinden Dinamo Kiev ile tarihinde ilk kez bir resmi bir maçta mücadele edecek. Avrupa Ligi gruplarında ilk 8'de yer almak ve direkt olarak son 16 turuna yükselmek isteyen Galatasaray, Dinamo Kiev'i taraftarı önünde yenmek ve Ukrayna takımlarına karşı ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?