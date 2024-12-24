Galatasaray-Dinamo Kiev maçı tarihi: Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında en dikkat çeken maçlardan biri Galatasaray-Dinamo Kiev maçı olacak. Sarı kırmızılılar ilk 8 avantajını kaybetmek istemediği için karşılaşmadan galip olarak ayrılmak için mücadele edecek. Futbolseverler de maça dair bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman?
Galatasaray-Dinamo Kiev maçına geri sayım başladı. Grubundaki son maçında İsveç deplasmanında Malmö ile 2-2'lik skorla berabere ayrılan Galatasaray, 12 puanla 6. sıra bulunuyor. Dinamo Kiev ise puansız bir şekilde son sıraya demir atmış durumda. İşte, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı tarihi...