Galatasaray Donnarumma ile anlaştı mı? Sıra dışı transfer formülü

SIRA DIŞI FORMÜL

Gazeteci Rudy Galetti’nin iddiasına göre Galatasaray, PSG ile doğrudan temas kurarak farklı bir teklif sundu.



Buna göre Donnarumma bedelsiz transfer edilecek, ancak gelecekte satılması halinde elde edilen tüm gelir PSG’ye aktarılacak. Bu sıra dışı yöntem, kulübü kalecinin kariyerinde bir basamak haline getiriyor.



Fransız basınına göre, bu bilgilere ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. Bunun nedeni iki iddiaya dayanıyor. İlk olarak, Rudy Galetti'nin Fabrizio Romano kadar güvenilir olmaması. İkinci olarak ise, PSG'nin bu söylentiyi kullanarak Manchester City'ye baskı yapma ihtimali.