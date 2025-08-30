NTV.COM.TR

Galatasaray Donnarumma ile anlaştı mı? Sıra dışı transfer formülü

PSG’nin kalecisi Gianluigi Donnarumma’nın Manchester City yerine Galatasaray’a transfer olabileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fransız basınına göre, sarı-kırmızılılar “sıra dışı” bir formülle devreye girdi.

CİTY'NİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: EDERSON

PSG’nin yeni sezonda Lucas Chevalier’i birinci kaleci yapmasıyla Donnarumma’nın kulüpteki geleceği belirsizleşti.

Manchester City uzun süre en güçlü aday olarak öne çıkmıştı. Ancak Pep Guardiola’nın yeni bir kaleci alabilmesi için önce Ederson’un takımdan ayrılması gerekiyor. Brezilyalı kaleciye talip olan Galatasaray, bu süreçte kilit rol oynuyor.

SIRA DIŞI FORMÜL

Gazeteci Rudy Galetti’nin iddiasına göre Galatasaray, PSG ile doğrudan temas kurarak farklı bir teklif sundu.

Buna göre Donnarumma bedelsiz transfer edilecek, ancak gelecekte satılması halinde elde edilen tüm gelir PSG’ye aktarılacak. Bu sıra dışı yöntem, kulübü kalecinin kariyerinde bir basamak haline getiriyor.

Fransız basınına göre, bu bilgilere ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. Bunun nedeni iki iddiaya dayanıyor. İlk olarak, Rudy Galetti'nin Fabrizio Romano kadar güvenilir olmaması. İkinci olarak ise, PSG'nin bu söylentiyi kullanarak Manchester City'ye baskı yapma ihtimali.

RİSK VE SORU İŞARETLERİ

Ancak böyle bir anlaşma ciddi riskler barındırıyor. Türk futbolunun Avrupa’nın beş büyük ligine kıyasla daha düşük görünürlüğe sahip olması, oyuncunun piyasa değerini düşürebilir.

PSG ise gelecekteki satıştan gelir beklerken zarar etme ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir. Uzmanlara göre bu transfer, “piyasanın mantığını sarsabilecek ve oyuncu temsil sistemine dair büyük soru işaretleri doğurabilecek” nitelikte.

48 SAAT KALDI

Transfer döneminin kapanmasına iki gün kala kesinleşen bir gelişme yok. Ancak Donnarumma’nın Manchester City yerine Galatasaray forması giymesi, hem PSG hem de City taraftarları için beklenmedik bir “ihanet” olarak değerlendiriliyor.

Üstelik Galatasaray’ın hem Ederson hem de Donnarumma için devreye girmesi, Avrupa’daki kaleci piyasasını altüst edebilecek “çifte bomba” ihtimalini güçlendiriyor.

