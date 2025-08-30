Galatasaray Donnarumma ile anlaştı mı? Sıra dışı transfer formülü
PSG’nin kalecisi Gianluigi Donnarumma’nın Manchester City yerine Galatasaray’a transfer olabileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fransız basınına göre, sarı-kırmızılılar “sıra dışı” bir formülle devreye girdi.
CİTY'NİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: EDERSON
PSG’nin yeni sezonda Lucas Chevalier’i birinci kaleci yapmasıyla Donnarumma’nın kulüpteki geleceği belirsizleşti.
Manchester City uzun süre en güçlü aday olarak öne çıkmıştı. Ancak Pep Guardiola’nın yeni bir kaleci alabilmesi için önce Ederson’un takımdan ayrılması gerekiyor. Brezilyalı kaleciye talip olan Galatasaray, bu süreçte kilit rol oynuyor.