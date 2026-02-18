Galatasaray dünyada sosyal medyayı salladı. Güldüren paylaşımlar
18.02.2026 07:35
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın İtalyan devi Juventus'u 5-2 yendiği maç dünyada da gündem oldu. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. İşte dünyada yapılan paylaşımlardan öne çıkanlar.
Sosyal Medya
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında dün akşam Juventus'la karşılaştı.
RAMS Park'ta oynanan maç, sarı-kırmızılıların 5-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Sosyal Medya
Karşılaşmanın skoru özellikle İtalya'da ve dünyada gündem oldu.
Futbolseverler maç bitiminden İtalyan devini eleştiren renkli paylaşımlar yaptı.
Sosyal Medya
Sosyal Medya
Sosyal Medya
Sosyal Medya