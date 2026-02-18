Galatasaray dünyada sosyal medyayı salladı. Güldüren paylaşımlar

18.02.2026 07:35

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray'ın İtalyan devi Juventus'u 5-2 yendiği maç dünyada da gündem oldu. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. İşte dünyada yapılan paylaşımlardan öne çıkanlar.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında dün akşam Juventus'la karşılaştı. 

RAMS Park'ta oynanan maç, sarı-kırmızılıların 5-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın skoru özellikle İtalya'da ve dünyada gündem oldu. 

 

Futbolseverler maç bitiminden İtalyan devini eleştiren renkli paylaşımlar yaptı. 

