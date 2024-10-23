Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde (Muhtemel 11)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında sahasında İsveç ekiplerinden Elfsborg ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, gruplarda 4 puanla 8. sırada yer alıyor. Galatasaray, rakibini taraftarı önünde yenmek Avrupa Ligi grup sıralamasında önemli avantaj elde etmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray taraftarı önünde Elfsborg ile kritik bir maça çıkacak. Oynadığı son maçta RFS ile deplasmanda berabere kalan Galatasaray, Elfsborg karşısında kazanmak ve puan durumunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?