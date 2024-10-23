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Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde (Muhtemel 11)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında sahasında İsveç ekiplerinden Elfsborg ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, gruplarda 4 puanla 8. sırada yer alıyor. Galatasaray, rakibini taraftarı önünde yenmek Avrupa Ligi grup sıralamasında önemli avantaj elde etmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde (Muhtemel 11) - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray taraftarı önünde Elfsborg ile kritik bir maça çıkacak. Oynadığı son maçta RFS ile deplasmanda berabere kalan Galatasaray, Elfsborg karşısında kazanmak ve puan durumunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde (Muhtemel 11) - 2

GALATASARAY-ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında 23 Ekim Çarşamba günü İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 17.30'da başayacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde (Muhtemel 11) - 3

MUHTEMEL 11

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Elfsborg karşısında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11;

Günay, Kaan-Sanchez-Abdülkerim-Jelert, Yunus-Torreira-Sara-Barış, Osimhen-Icardi.

Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde (Muhtemel 11) - 4

GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NDE 8. SIRADA

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olarak üst üste 2, toplamda 24. kez ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon Avrupa'ya UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı. İsviçre temsilcisi Young Boys'a iki maçta da yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

"Kupa 2"nin ilk haftasında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımını 3-1 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci haftada deplasmanda Letonya temsilcisi RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İlk 2 maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, 36 takım arasında averajla 8. sırada yer aldı.

Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde (Muhtemel 11) - 5

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, İsveç temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, Elfsborg mücadelesinde görev yapamayacak.

Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için bu akşamki karşılaşmada oynayamayacak.

Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde (Muhtemel 11) - 6

ELFSBORG ROMA'YI MAĞLUP ETTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde sezona birinci eleme turundan başlayan Elfsborg ise 4 tur geçerek adını 36 takım arasına yazdırdı. Sarı-siyahlı takım, deplasmanda 3-2'lik AZ Alkmaar yenilgisiyle girdiği organizasyonun ikinci haftasında sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti. Üç puanı olan Elfsborg, averajla 16. sırada bulunuyor.

Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde (Muhtemel 11) - 7

MAÇI SLOVEN HAKEM YÖNETECEK

Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak.

Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali'nin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak.

Video Yardımcı Hakem odasında ise Alen Borosak görev yapacak.

Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde (Muhtemel 11) - 8

GALATASARAY 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.

Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise birer galibiyet ve beraberlik gördü.

Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde (Muhtemel 11) - 9

KALEYİ GÜNAY KORUYACAK

Galatasaray'ın kalesini tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç koruyacak.

Takım kaptanı Fernando Muslera, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. PAOK ve RFS müsabakalarında cezasının 2 maçını geçiren Uruguaylı kaleci, Elfsborg karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yapacak.

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