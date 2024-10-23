Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde (Muhtemel 11)

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, İsveç temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak.



Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, Elfsborg mücadelesinde görev yapamayacak.



Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için bu akşamki karşılaşmada oynayamayacak.