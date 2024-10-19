Galatasaray-Elfsborg maçı tarihi: Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman?
Süper Lig'de milli aranın geride kalması ile Galatasaray'ın hem ligde hem de Avrupa arenasındaki maç takvimi merak edilmeye başlandı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kalmıştı. Şimdi ise Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsveç ekibi Elfsborg ile yapılacak maçın tarihi merak konusu oldu. Peki, Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray-Elfsborg maçına geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi bu sezon ilk kez 36 takımın katılımıyla düzenlenirken puan sıralamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak. İşte, Galatasaray-Elfsborg maçı tarihi...