Galatasaray-Elfsborg maçı tarihi: Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman?

GALATASARAY-ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Elfsborg ile mücadele edecek.



23 Ekim'de oynanacak karşılaşma, TSİ 17.30'da başlayacak



Müsabaka, TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



GALATASARAY'IN RAKİPLERİ



Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.