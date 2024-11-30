Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 14. hafta)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geride kalan 13 maçta 12 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray 34 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Peki, Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan'ın yönettiği Eyüpspor, Galatasaray deplasmanından puan almaya çalışacak. Galatasaray ise Eyüpspor'u yenerek ligdeki galibiyet sayısını artırmak istiyor. Peki, Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?