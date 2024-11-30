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Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 14. hafta)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geride kalan 13 maçta 12 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray 34 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Peki, Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 14. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan'ın yönettiği Eyüpspor, Galatasaray deplasmanından puan almaya çalışacak. Galatasaray ise Eyüpspor'u yenerek ligdeki galibiyet sayısını artırmak istiyor. Peki, Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 14. hafta) - 2

GALATASARAY-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 14. hafta) - 3

GALATASARAY 34 PUANLA ZİRVEDE

Çıktığı 12 müsabakada 11 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinde en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırdı. Galatasaray, topladığı 34 puanla haftaya zirvede girdi.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de teknik direktör Arda Turan yönetiminde iyi bir performans sergileyen Eyüpspor ise 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Eflatun-sarılı takım, elde ettiği 22 puanla 4. sırada yer aldı.

Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 14. hafta) - 4

SÜPER LİG'DE İLK KARŞILAŞMA

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor.

Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 76. takım olacak.

Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 14. hafta) - 5

GALATASARAY'DA 3 ÖNEMLİ EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra Kaan Ayhan ile Ismail Jakobs, Eyüpspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

Cezası nedeniyle 13. haftadaki Sipay Bodrum FK maçında süre alamayan Davinson Sanchez ligde formasına kavuşacak.

Galatasaray'da tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 15. haftadaki Net Global Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 14. hafta) - 6

OSİMHEN TAKIMI SIRTLIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlıyor.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, çıktığı son 8 resmi maçın 6'sında fileleri havalandırdı.

Süper Lig'deki son 5 maçın 4'ünde gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki santrfor, 6 kez ağları sarstı. Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 2 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 11 müsabakada 9 kez gol bularak önemli bir oran yakaladı.

Galatasaray'ın Belçikalı santrforu Michy Batshuayi ise son 2 Süper Lig maçında birer gol buldu. Batshuayi, ligde 4, Avrupa'da 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 14. hafta) - 7

EYÜPSPOR'DA 7 EKSİK

Eyüpspor, Galatasaray maçında 7 önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

Eflatun-sarılı takımda Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal sarı-kart cezaları, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

Yolların ayrılacağı iddia edilen ve son 3 lig maçında süre alamayan Jonjo Shelvy'nin de yarınki maçta görev alması beklenmiyor.

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