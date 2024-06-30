Galatasaray fanatiği baba, oğluna Nuri Icardi'nin adını verdi
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Galatasaray taraftarı olan Serdar Aygörmüş, 3 ay önce dünyaya gelen oğluna, "Nuri Icardi" adını verdi. Serdar Aygörmüş, "Nuri Icardi, 1 yaşına gelince gönül verdiğimiz takımın maçlarını İstanbul'da birlikte seyredeceğiz. Oğlumun, ismini verdiğim Arjantinli golcü gibi başarılı olması için uğraşacağım." dedi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 8 yıldır lokanta işleten Serdar Aygörmüş, ilçede Galatasaray fanatiği olarak tanınıyor. Sarı kırmızılı ekibin maçlarını kaçırmayıp, yakından takip eden Aygörmüş, geçen yıl Suriye uyruklu Manel Aygörmüş (38) ile evlendi.