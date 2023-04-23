Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının kanal ve saat bilgisi

Lider Galatasaray, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, yaşadığı sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giymesi zor görünüyor.
Bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Icardi'nin oynaması zor görünüyor
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, yaşadığı sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giymesi zor görünüyor.
Sarı-kırmızılı takımın, ligde Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Icardi'nin sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edildi.
Tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun durumuyla ilgili son değerlendirme yapılacak.
Barış Alper Yılmaz cezalı
Galatasaray'da sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda ayrıca karşılaşma öncesinde Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Sahasındaki son 10 maçı kazandı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor'u mağlup etti.
Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 13 maçta yenilgi yaşamadı.
İki takım 18. kez karşı karşıya gelecek
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım, ligde daha önce 17 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.
Rekabette Galatasaray 32 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.
Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlar
Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.
Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 8 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, ikisinde berabere kaldı.
Galatasaray bu maçlarda 12 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.
En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.
Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.