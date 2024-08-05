Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu kura çekimleri gerçekleşti. Galatasaray'ın rakibi ile Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte 5 Türk takımının Avrupa'daki muhtemel rakipleri...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
Şampiyonlar yolundan kura çekimine dahil olan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti.