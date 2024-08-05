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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu kura çekimleri gerçekleşti. Galatasaray'ın rakibi ile Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte 5 Türk takımının Avrupa'daki muhtemel rakipleri...

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu - 1

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar yolundan kura çekimine dahil olan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu - 2

Galatasaray’ın rakibi Young Boys takımı İsviçre Ligi’nde (Super League) mücadele ediyor. Karşılaşmalarını 31 bin 500 kapasiteli Stadion Wankddorf’ta oynayan Young Boys, tarihinde 17 kez şampiyonluk yaşadı.

İsviçre Ligi’nde 4 hafta geride kalırken Galatasaray’ın rakibi oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

İsviçre ekibinin kalesinde Keller, Racioppi, Ballmoos gibi oyuncular bulunuyor. Savunma hattında Mohamed Camara, Zoukrou, Anel Hırsic, Hoel Bichsel, Loris Betino, Sadin Crnovrsanin gibi oyuncular yer alıyor.

Takımın en dikkat çeken oyuncusu ise 7.5 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Meschack Elia oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu - 3

Üçüncü eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe rakibini elemesi durumunda, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'nın eşleşmesinden tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu - 4

UEFA AVRUPA LİGİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda Partizan (Sırbistan)-Lugano (İsviçre) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu - 5

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid Wien'i geçmesi durumunda, play-off etabında Braga (Portekiz)-Servette (İsviçre) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Trabzonspor'un Rapid Wien'e elenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda St.Gallen/Slask Wrocław eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu - 6

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Iberia Tiflis'i elerse, play-off'ta St. Patrick's Athletic-Sabah eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

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