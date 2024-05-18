Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 37. hafta)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın akşam Galatasaray'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Süper Lig şampiyonluğu için ya tamam ya devam maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de tek hedef mutlak galibiyet olacak. Galatasaray ise Fenerbahçe ile sahasında kazanması veya berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile şampiyonluk maçına çıkacak. Süper Lig'in son 2 haftasına girilirken, Fenerbahçe, derbi mücadelesini kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımaya çalışacak. Galatasaray ise 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?