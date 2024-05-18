Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 37. hafta)

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Fenerbahçe'nin ligi şampiyon olarak tamamlaması için Galatasaray ve İstanbulspor'u mağlup etmesi, Galatasaray'ın da son hafta Konya deplasmanında kaybetmesi gerekiyor. Galatasaray'a ise şampiyonluk için kalan 2 maçta 1 puan yetecek.