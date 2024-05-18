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Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 37. hafta)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın akşam Galatasaray'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Süper Lig şampiyonluğu için ya tamam ya devam maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de tek hedef mutlak galibiyet olacak. Galatasaray ise Fenerbahçe ile sahasında kazanması veya berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 37. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile şampiyonluk maçına çıkacak. Süper Lig'in son 2 haftasına girilirken, Fenerbahçe, derbi mücadelesini kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımaya çalışacak. Galatasaray ise 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 37. hafta) - 2

DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında derbi maçta yarın Galatasaray'a konuk olacak.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 37. hafta) - 3

KARŞILAŞMAYI ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK

Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşmada Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yardımcı hakem olarak görev alacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 37. hafta) - 4

FENERBAHÇE DERBİYİ KAZANMAK İSTİYOR

Ligde oynadığı 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 93 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'in son 2 haftasına girilirken, sarı-lacivertli takım, derbi mücadelesini kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımaya çalışacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 37. hafta) - 5

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Fenerbahçe'nin ligi şampiyon olarak tamamlaması için Galatasaray ve İstanbulspor'u mağlup etmesi, Galatasaray'ın da son hafta Konya deplasmanında kaybetmesi gerekiyor. Galatasaray'a ise şampiyonluk için kalan 2 maçta 1 puan yetecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 37. hafta) - 6

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM EKSİK

Derbi öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor.

Mondihome Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

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