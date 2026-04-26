Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig şampiyonluğu için kritik viraj
26.04.2026 12:25
Aydın Kayar
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile derbi mücadelesine çıkacak. Sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, mücadeleyi kazanmak ve şampiyonluk yolunda puan farkını 7'ye yükseltmek istiyor. Fenerbahçe ise zorlu Galatasaray deplasmanından galip ayrılmak ve ligin bitimine son 3 hafta kala puan farkını 1'e indirmenin peşinde olacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında heyecan Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle sürmeye devam edecek. Şampiyonluk yolunda kritik bir viraja çıkacak olan iki takım, derbiden galip ayrılmak ve önemli bir avantajın sahibi olmak istiyor. Bu sezon üçüncü kez karşılaşacak olan 2 takımın önceki maçları 1-1 beraberlik ve 2-0 Fenerbahçe galibiyetiyle sona ermişti. Fenerbahçe bu akşam tekrardan kazanmak ve şampiyonluk yolunda yakın takibini sürdürmenin peşinde olacak. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek.
RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.
FENERBAHÇE KAZANIRSA FARK 1'E İNECEK
Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 3 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, topladığı 71 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.
Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe'nin mücadeleyi kazanması halinde fark 1'e inecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbiye çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i şöyle:
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Barış, Osimhen
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
SÜPER KUPA FİNALİNDE FENERBAHÇE KAZANDI
İki takım, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak.
Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı.
İkinci randevu ise Turkcell Süper Kupa finalinde yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı.
GALATASARAY SON 5 MAÇTA 2 KEZ KAZANABİLDİ
Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra çıktığı 5 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından ilk maçına 28. haftada Trabzonspor deplasmanına çıktı. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu. İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom", 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray'ın milli aradan sonra ligde çıktığı 4. maç deplasmandaki Natura Dünyası Gençlerbirliği müsabakası oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Galatasaray, 5. resmi maçını ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile sahasında yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 2-0 yenilerek kupaya veda etti.
OSİMHEN SAHADA OLACAK
Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, derbide forma giyebilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor.
Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Kocaelispor ile berabere kaldı.
Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre aldı.
ASENSİO DERBİYLE DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK EDSON
Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez'in kadroda olması beklenmiyor.