Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler karşı karşıya geldi. 14. dakikada Fenerbahçe'nin bulduğu gol ceza sahası içinde Muslera'ya yapılan faul nedeniyle iptal edildi. İki takım oyuncularının seremonide selamlaşmadığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi başladığı gibi bitti. Gol sevinci yaşanmayan derbinin ilk yarısı isabetli şuta, kornere ve ofsayta sahne olmayan maç olarak kayıtlara geçti. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında iki takım arasındaki puan farkı 6 olarak kaldı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Türk futbolunun devleri, zirvedeki düelloda karşılaştı.
Lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'yi 25. haftanın kapanışında konuk etti.
Derbi öncesi iki takım oyuncuları seremonide selamlaşmadı.
Mücadele 2014-2015'ten bu yana ilk yarısı isabetli şuta, kornere ve ofsayta sahne olmayan ilk Süper Lig maçı olarak kayıtlara geçti.