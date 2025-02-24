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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler karşı karşıya geldi. 14. dakikada Fenerbahçe'nin bulduğu gol ceza sahası içinde Muslera'ya yapılan faul nedeniyle iptal edildi. İki takım oyuncularının seremonide selamlaşmadığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi başladığı gibi bitti. Gol sevinci yaşanmayan derbinin ilk yarısı isabetli şuta, kornere ve ofsayta sahne olmayan maç olarak kayıtlara geçti. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında iki takım arasındaki puan farkı 6 olarak kaldı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 1

Türk futbolunun devleri, zirvedeki düelloda karşılaştı.

Lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'yi 25. haftanın kapanışında konuk etti. 

Derbi öncesi iki takım oyuncuları seremonide selamlaşmadı.

Mücadele 2014-2015'ten bu yana ilk yarısı isabetli şuta, kornere ve ofsayta sahne olmayan ilk Süper Lig maçı olarak kayıtlara geçti. 

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 2

14. dakikada Fenerbahçe'nin bulduğu gol ceza sahası içinde Muslera'ya yapılan faul nedeniyle iptal edildi.

Galatasaray'a Osimhen'e sarı kartı çıkarken golcü futbolcuyla Mert Hakan Yandaş arasında gerginlik de yaşandı. Osimhen, Mert Hakan'a sus işareti yaptı.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında iki takım arasındaki puan farkı 6 olarak kaldı. 

Sarı kırmızılılar puanını 64'e sarı lacivertliler ise 58'e yükseltti. 

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 3

Maçta Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. 

Dev derbide Vincic'in yardımcılıklarını da vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı. Maçın dördüncü hakemiyse Kadir Sağlam'dı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 4

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

14' Fenerbahçe'nin bulduğu gol ceza sahası içinde Muslera'ya yapılan faul nedeniyle iptal edildi. 

33' Victor Osimhen ceza sahası içinde yerde kaldı, Galatasaray penaltı bekledi. Slavko Vincic oyunun devam etmesini istedi.

35' İki takımın idari menajerleri sarı kart gördü. 

38' Victor Osimhen sarı kart gördü. 

45' İlk yarı sona erdi. 

İKİNCİ DEVRE

48' Fenerbahçe'de Çağlar'a sarı kart çıktı.

49' Barış Alper Yılmaz'ın ortasına Victor Osimhen dokunamadı. Kaleye giden topu İrfan Can Eğribayat uzaklaştırdı.

52' Fenerbahçe tribünlerinden atılan meşaleler nedeniyle oyun bir süre durduktan sonra devam etti.

61' Çağlar Söyüncü yerine Alexander Djiku,  Szymanski yerine ise Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu.

64' Oğuz Aydın'ın kaleye giden topunda Fernando Muslera topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

69' Galatasaray'da Yunus Akgün, Gabriel Sara'nın yerine oyuna girdi.

77' Galatasaray'da Eren Elmalı sakatlandı. Dries Mertens oyuna girdi.

83' Fenerbahçe'de Oğuz ile Dzeko'nun yerine Talisca ve Mert Müldür oyunda..

85' Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.

89' Galatasaray'da Eren Elmalı'nın ardından Roland Sallai de sakatlandı. Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu. Osimhen'in yerine ise Kaan Ayhan oyuna alındı.

90' Yunus Akgün sarı kart gördü.

90+5 Derbi sona erdi. 

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 5

Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 100. maçına çıkan Barış Alper Yılmaz’a, karşılaşma öncesinde plaket takdim edildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 6

ICARDI SAHAYA İNDİ

Sarı-kırmızılı ekibin 32 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, derbide takıma destek vermek için RAMS Park’a gitti. 

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 7

Maç öncesi sahaya inen Arjantinli golcü, orta alana giderek taraftarı selamladı.

Ardından Icardi, bütün stada üçlü çektirdi.

Icardi'ye sevgilisi China Suarez de eşlik etti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 8

BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında oynanan AZ Alkmaar mücadelesinin ilk 11’ine göre Fenerbahçe karşısında 4 değişikliğe gitti.

AZ Alkmaar karşılaşmasında oynayan; Günay Güvenç, Carlos Cuesta, Elias Jelert ve Dries Mertens, Fenerbahçe’ye karşı forma giymedi.

Bu oyuncuların yerine Okan Buruk; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı ve Mario Lemina’yı sahaya sürdü.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 9

MOURİNHO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Anderlecht maçının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Anderlecht müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Bright Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat'ı yedeğe çekti.

Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray derbisinde bu isimlerin yerlerine Oğuz Aydın ile Çağlar Söyüncü'yü ilk 11'de forma verdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 10

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisine 3 oyuncusundan mahrum çıktı.

Sakatlıkları devam eden Alvaro Morata ve Ismail Jakobs kadroda yer almadı.

Geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi ise derbide tribünden destek verdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 11

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu Galatasaray deplasmanında 4 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos'un yanı sıra yabancı kontenjanı sebebiyle Allan Saint-Maximin zorlu müsabakanın kadrosunda almadı.

Bu isimlerin dışında Levent Mercan da teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 12

EREN ELMALI VE  LEMINA İLK KEZ 11’DE

Galatasaray’ın devre arasında Trabzonspor’dan bonservisiyle kadrosuna kattığı Eren Elmalı, sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11’de yer aldı. Ismail Jakobs’un yokluğunda sol bekte görev alan milli oyuncu, son olarak Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giymişti. Aynı zamanda Eren Elmalı, sarı-kırmızılı formayla ilk derbi mücadelesine Fenerbahçe maçıyla çıkmış oldu.

Öte yandan Galatasaray’da ikinci dönemini geçiren 31 yaşındaki Gabonlu orta saha Mario Lemina da sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta 11’de görev yaptı. Galatasaray kariyerindeki ikinci Fenerbahçe derbisine çıkan Lemina, transfer olduktan sonra ilk maçını 11’de derbi maçta oynamış oldu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 13

LİVAKOVİC 10 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Dominik Livakovic, 10 maç aranın ardından kadroya girdi.

Son olarak 13 Ocak tarihinde Konyaspor deplasmanında forma giyen Hırvat kaleci, ardından ligde 5, kupada 1 ve Avrupa'da 4 müsabakayı kaçırdı.

Yaklaşık 1,5 ay sonra formasına kavuşan Livakovic, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 14

MERT HAKAN'A TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli takımın sahaya çıktığı sırada Galatasaray tribünleri, Mert Hakan aleyhinde tezahüratta bulundu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 15

55 YIL SONRA YABANCI HAKEM

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 1959'dan itibaren oynanan derbilerde Slavko Vincic, 18’inci yabancı hakem olarak görev aldı.

Yabancı hakemin yönettiği son Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ise 1970 yılında Avusturyalı hakem Alois Kessler düdük çalmıştı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 16

DERBİ KAPALI GİŞE OYNANDI

Süper Lig’in 25’inci haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızlı taraftarlar tüm stadı doldurdu. Galatasaraylı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 17

DERBİYE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. RAMS Park ve çevresinde toplamda 32 bin polis ve güvenlik görevlendirildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 18

İLK 11'LER

GALATASARAY:

Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper ve Osimhen.

FENERBAHÇE:  

İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 19

SON 5 MAÇ

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 20

DİĞER KARELER

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 21
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 22
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 23
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 24
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 25
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 26
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 27
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 28
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 29
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 30
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 32
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 33
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 34
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 35
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 36
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 37
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 38
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 39
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 40
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 41
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik - 42
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