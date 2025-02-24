Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

14' Fenerbahçe'nin bulduğu gol ceza sahası içinde Muslera'ya yapılan faul nedeniyle iptal edildi.

33' Victor Osimhen ceza sahası içinde yerde kaldı, Galatasaray penaltı bekledi. Slavko Vincic oyunun devam etmesini istedi.

35' İki takımın idari menajerleri sarı kart gördü.

38' Victor Osimhen sarı kart gördü.

45' İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

48' Fenerbahçe'de Çağlar'a sarı kart çıktı.

49' Barış Alper Yılmaz'ın ortasına Victor Osimhen dokunamadı. Kaleye giden topu İrfan Can Eğribayat uzaklaştırdı.

52' Fenerbahçe tribünlerinden atılan meşaleler nedeniyle oyun bir süre durduktan sonra devam etti.

61' Çağlar Söyüncü yerine Alexander Djiku, Szymanski yerine ise Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu.

64' Oğuz Aydın'ın kaleye giden topunda Fernando Muslera topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

69' Galatasaray'da Yunus Akgün, Gabriel Sara'nın yerine oyuna girdi.

77' Galatasaray'da Eren Elmalı sakatlandı. Dries Mertens oyuna girdi.

83' Fenerbahçe'de Oğuz ile Dzeko'nun yerine Talisca ve Mert Müldür oyunda..

85' Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.

89' Galatasaray'da Eren Elmalı'nın ardından Roland Sallai de sakatlandı. Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu. Osimhen'in yerine ise Kaan Ayhan oyuna alındı.

90' Yunus Akgün sarı kart gördü.

90+5 Derbi sona erdi.