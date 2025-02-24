Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala karşılıklı paylaşımlar, anbean tüm gelişmeler
Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik maçına saatler kaldı. Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray paylaşımda bulunurken, sarı kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek, maça saatler kala taraftarına uyarı mesajı yayınladı. Sarı lacivertliler taraftarlar stadyuma ulaştı. İki takımın yıldız futbolcularından ise karşılıklı göndermeler geldi. İşte Galatasaray ile Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta karşı karşıya geleceği derbi mücadelesi öncesinde yaşanan tüm gelişmeler...
KRİTİK DERBİ
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde lider Galatasaray'ın 63, Fenerbahçe'nin ise 57 puanı bulunuyor.
RAMS Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanacak mücadelede Slovenyalı hakem Slavko Vincic düdük çalacak.