Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

2023 ve 2024 yıllarında Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 'Dünyada Yılın Hakemi' seçilen 44 yaşındaki Polonyalı hakem Szymon Marciniak ise derbiyi yönetmeye sıcak bakıyor.



Bu iddialar sorulan dünyanın en iyi hakemlerinden Marciniak, "UEFA'da veya Polonya Ligi'nde derbi yoksa ve görevlendirilmeyeceksem Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapabilirim." şeklinde konuştu.