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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yönetmesi gündemde. Fenerbahçe büyük maçlar için orta hakemin yabancı olması çağırısında bulundu. Kamuoyunda maç için iki hakem öne çıkıyor. Bu iddialar sorulan dünyanın en iyi hakemlerinden Marciniak ise "UEFA'da veya Polonya Ligi'nde derbi yoksa ve görevlendirilmeyeceksem Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapabilirim." şeklinde konuştu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem mi yönetecek? - 1

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem tartışması devam ediyor.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem mi yönetecek? - 2

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kritik maçlarda yabancı hakem talep ettiklerini dile getirdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem mi yönetecek? - 3

Kamuoyunda derbinin yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi istenirken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem mi yönetecek? - 4

2023 ve 2024 yıllarında Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 'Dünyada Yılın Hakemi' seçilen 44 yaşındaki Polonyalı hakem Szymon Marciniak ise derbiyi yönetmeye sıcak bakıyor.


Bu iddialar sorulan dünyanın en iyi hakemlerinden Marciniak, "UEFA'da veya Polonya Ligi'nde derbi yoksa ve görevlendirilmeyeceksem Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapabilirim." şeklinde konuştu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem mi yönetecek? - 5

Türk asıllı Hollandalı FIFA hakemi Serdar Gözübüyük de adaylar arasında yer alıyor.

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