Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem mi yönetecek?
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yönetmesi gündemde. Fenerbahçe büyük maçlar için orta hakemin yabancı olması çağırısında bulundu. Kamuoyunda maç için iki hakem öne çıkıyor. Bu iddialar sorulan dünyanın en iyi hakemlerinden Marciniak ise "UEFA'da veya Polonya Ligi'nde derbi yoksa ve görevlendirilmeyeceksem Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapabilirim." şeklinde konuştu.
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem tartışması devam ediyor.