Galatasaray-Fenerbahçe final maçı ne zaman? Süper Kupa finaline geri sayım
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı için heyecan dorukta. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanacağını bildirdi. Bu gelişmenin ardından ise maç tarihine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Süper Kupa finali ne zaman?
Turkcell Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verildi. Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçının tarihi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe maçı tarihi...