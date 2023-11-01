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Galatasaray-Fenerbahçe final maçı ne zaman? Süper Kupa finaline geri sayım

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı için heyecan dorukta. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanacağını bildirdi. Bu gelişmenin ardından ise maç tarihine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Süper Kupa finali ne zaman?

Galatasaray-Fenerbahçe final maçı ne zaman? Süper Kupa finaline geri sayım - 1


Turkcell Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verildi. Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçının tarihi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe maçı tarihi...

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Galatasaray-Fenerbahçe final maçı ne zaman? Süper Kupa finaline geri sayım - 2

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray-Fenerbahçe final maçı ne zaman? Süper Kupa finaline geri sayım - 3

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."

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