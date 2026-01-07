Galatasaray-Fenerbahçe kupa final maçı ne zaman? Süper Kupa finalinde derbi heyecanı yaşanacak
07.01.2026 09:45
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile nefes kesen bir derbi mücadelesine çıkacak. Dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti Süper Kupa finalinde de devam edecek. Türk futbolseverlerin gözü ise derbinin oynanacağı tarihe çevrildi. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe kupa final maçı ne zaman?
Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1'le geçen Galatasaray, finalde Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe kupa final maçı ne zaman?
GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak ve Atv’den canlı olarak yayınlanacak.
YENİ FORMATTA İLK DERBİ
Dörtlü sistemle düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da finale kalan ekipler Galatasaray ve Fenerbahçe oldu. Yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray final biletini ilk alan takım olurken, diğer finalist Samsunspor karşısında üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe oldu.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek finale yükseldi.