Galatasaray-Fenerbahçe kupa final maçı ne zaman? Süper Kupa finalinde derbi heyecanı yaşanacak

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile nefes kesen bir derbi mücadelesine çıkacak. Dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti Süper Kupa finalinde de devam edecek. Türk futbolseverlerin gözü ise derbinin oynanacağı tarihe çevrildi. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe kupa final maçı ne zaman?