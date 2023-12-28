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Galatasaray-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Kupa finali)

Galatasaray, Süper Kupa finalinde yarın Fenerbahçe ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz hafta ligde karşı karşıya gelen iki takım mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Kupa finali) - 1

Turkcell Süper Kupa finalinde, 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan'da oynanacak final maçına iki takımda galibiyet için çıkacak ve kupayı kazanmak için mücadele verecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Kupa finali) - 2

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Süper Kupa'da yarın Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak maç, Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak.

Müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Kupa finali) - 3

MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Galatasaray-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Kupa finali) - 4

BEŞ GÜN ARAYLA İKİNCİ DERBİ

Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım, yarın bir kez daha mücadele edecek. Kazanan takım, 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek.

Ligdeki derbi 0-0 sona ermişti.

Galatasaray-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Kupa finali) - 5

SON 10 DERBİDE GALATASARAY ÜSTÜN

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile yaptığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu.

İki takım arasında tamamı Süper Lig'de yapılan müsabakalarda Galatasaray 4, sarı-lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi. Dört derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu mücadelelerin 6'sında kalesini gole kapatmayı başaran Galatasaray, attığı 12 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü.

Galatasaray-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Kupa finali) - 6

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Fenerbahçe'de tedavileri süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyon geçiren Serdar Aziz'in az da olsa dev maça yetişme ihtimali var. Fred'in ise sahada olması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, yarın 11.30'da Riyad'a uçacak ve son antrenmanını 18.30'da Al-Awwal Park'ta gerçekleştirecek.

Galatasaray'da Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez'in sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın 11.00'da Florya'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak 15.00'te Riyad'a hareket edecek.

Galatasaray-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Kupa finali) - 7

SÜPER KUPA FİNALİNDE 7. KARŞILAŞMA

Bu yıl 50'ncisi oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.

2006 yılından bugüne Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda Galatasaray 6 şampiyonluk yaşarken, Fenerbahçe kupayı 3 kez müzesine götürdü.

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