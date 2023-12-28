Galatasaray-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Kupa finali)
Galatasaray, Süper Kupa finalinde yarın Fenerbahçe ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz hafta ligde karşı karşıya gelen iki takım mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Turkcell Süper Kupa finalinde, 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan'da oynanacak final maçına iki takımda galibiyet için çıkacak ve kupayı kazanmak için mücadele verecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?