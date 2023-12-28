Galatasaray-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Kupa finali)

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Fenerbahçe'de tedavileri süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyon geçiren Serdar Aziz'in az da olsa dev maça yetişme ihtimali var. Fred'in ise sahada olması bekleniyor.



Sarı-lacivertliler, yarın 11.30'da Riyad'a uçacak ve son antrenmanını 18.30'da Al-Awwal Park'ta gerçekleştirecek.



Galatasaray'da Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez'in sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.



Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın 11.00'da Florya'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak 15.00'te Riyad'a hareket edecek.