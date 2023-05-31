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Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? (Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları)

Galatasaray, Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantiledi. Son haftayı bay geçecek sarı-kırmızılılar, evinde Fenerbahçe derbisiyle birlikte sezonu noktalayacak. Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman çıkacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları

Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? (Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları) - 1

ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bu sezonu şampiyon olarak bitirmeyi garantiledi. Derbiyle son maça çıkacak olan sarı-kırmızılıların taraftarı derbi biletlerinin ne zaman çıkacağını merak ediyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? (Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları) - 2

SEZONUN SON DERBİSİ

Her iki takımda son maçlarını deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatay ve Gaziantep ile oynayacakları için sezonun son derbisiyle beraber sezonu kapatacak.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? (Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları) - 3

DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri, yarın (1 Haziran) satışa çıkarılacak.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, derbinin biletleri yarın saat 11.00'den itibaren GS Logolu passolig kartları için satışa sunulacak.

Derbi biletlerinin fiyatları şu şekilde:

1. kategori 18 bin lira

2. kategori 15 bin lira

3. kategori 13 bin 500 lira

4. kategori 11 bin 250 lira

5. kategori 9 bin lira

6. kategori 6 bin 750 lira

7. kategori 4 bin 500 lira

8. kategori 3 bin 750 lira

9. kategori 3 bin 375 lira

10. kategori 2 bin 625 lira

11. kategori 2 bin 250 lira

12. kategori 550 lira

13. kategori 500 lira

Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? (Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları) - 4

DERBİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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