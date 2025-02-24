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Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi nefesler tutuldu: Bilal Kısa ve Ali Bilgin'den derbi tahmini

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun gidişatını önemli ölçüde belirleyecek olan derbide kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka öncesi eski futbolcular Bilal Kısa ve Ali Bilgin, NTV'ye önemli değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi nefesler tutuldu: Bilal Kısa ve Ali Bilgin'den derbi tahmini - 1

Futbolseverlerin beklediği gün geldi çattı... Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, kazanması durumunda farkı 9'a çıkararak şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım atacak.

Fenerbahçe'nin galibiyeti halinde ise fark 3'e inecek ve şampiyonluk yarışı adeta yeniden başlayacak.

Dev maç öncesinde Türk futbolunda iz bırakmış eski futbolcular Bilal Kısa ve Ali Bilgin, Spor&Skor'a dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte Kısa ve Bilgin'in yorumları:

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi nefesler tutuldu: Bilal Kısa ve Ali Bilgin'den derbi tahmini - 2

DERBİDE AVANTAJLI TARAF HANGİSİ?

BİLAL KISA: Galatasaray'ı iç sahada oynadığı için avantajlı görüyorum. Ancak oyun anlamında şu an Fenerbahçe'nin bir yükselişi var. Galatasaray son haftalarda biraz daha geri gitti. Bundan 1,5 ay öncesine kadar Fenerbahçe'nin üstündeydi oyun olarak Galatasaray. Son dönemde Fenerbahçe biraz daha öne geçmiş durumda. Ancak Galatasaray'ı en çok etkileyen şey Yunus'un sakatlanması oldu. Kadroda olacaktır ama ilk 11'de başlayacağını düşünmüyorum. Derbilerde şartlar eşittir ama Fenerbahçe'yi oyun olarak bir adım daha önde görüyorum açıkçası.

ALİ BİLGİN: Galatasaray'ın 6 puan önde olması avantaj. Moral, psikoloji ve hava olarak Fenerbahçe'yi 1-2 adım önde görüyorum. Galatasaray'ın son haftalardaki performansı ve taraftarın tepkisi, takımı psikolojik anlamda Fenerbahçe'nin gerisine itti.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi nefesler tutuldu: Bilal Kısa ve Ali Bilgin'den derbi tahmini - 3

MAĞLUBİYET HANGİ HOCAYI DAHA ÇOK ZORLAR?

BİLAL KISA: Hangi takım kaybederse o takımın hocasının işi zorlaşacaktır. Galatasaray'ın bir beraberlik hakkı olduğunu düşünüyorum, 6 puanlık farkı korumak isteyecektir. Galatasaray kazanırsa şampiyonluğa büyük ölçüde yaklaşacaktır. Okan Hoca da 'Sezonun final maçı, şampiyonluk maçı' gibi açıklamalar yaptı. Avrupa'daki sıkıntılı elenme sonrası camiayı ve taraftarları birleştirme açısından çok önemli bir maç olarak görüyorum. Fenerbahçe'nin kazanması durumunda avantajlı konuma geçeceğini düşünüyorum. Psikolojik üstünlüğü ele alacaktır. Son haftalarda iyi bir Fenerbahçe var, Seyrantepe'deki galibiyet şampiyonluk yarışında ipleri sarı - lacivertlilere verecektir. Erken diyebiliriz ama psikoloji açısından çok önemli.

ALİ BİLGİN: Mourinho bu sezon geldi daha. Ligi, oyuncuları, Fenerbahçe'yi tanıması gerekiyor. Camianın büyüklüğünü görmesi lazım. Mourinho'nun son haftalardaki taktiksel başarısı daha önceki kariyerinden belli. Türkiye'de de işlemeye başladı. 2 sezonluğuna geldi Fenerbahçe'ye. Bu maç için özel bir taktik hazırladığını düşünüyorum. Okan Buruk, Türkiye'de 2 sezondur başarılı ama Avrupa'da o başarıyı göremiyoruz. Olası bir kötü sonuç, Galatasaray ve Okan Hoca'yı daha fazla etkiler.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi nefesler tutuldu: Bilal Kısa ve Ali Bilgin'den derbi tahmini - 4

KİLİT İSİMLER...

BİLAL KISA:  Santrforların kilit oyuncular olacağını düşünüyorum. Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe'de de Dzeko'nun bir yükselişi var. En-Nesyri'yi de koyabiliriz oraya ama Dzeko'nun bağlantısını Galatasaray'ın kesmesi gerekiyor. Dzeko ve Osimhen ön plana çıkacak gibidir.

ALİ BİLGİN: Fenerbahçe'de kilit oyuncu Dzeko olur. Son haftalardaki gösterdiği performans, kaptanlığı, oyunu yönlendirmesi... Dzeko ve En-Nesyri bayağı uyum sağladı. En büyük silah olacaklar. Galatasaray'ın en kilit ismi bence Yunus, oynayıp oynamayacağı belirsiz. Son haftalara bakıldığında Galatasaray'da ön plana çıkabilecek etkili bir oyuncu göremiyorum.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi nefesler tutuldu: Bilal Kısa ve Ali Bilgin'den derbi tahmini - 5

SKOR TAHMİNLERİ

BİLAL KISA:  Derbiyi 2-1 Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum.

ALİ BİLGİN: Fenerbahçe'nin derbiyi 2-0 kazanacağını öngörüyorum..

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