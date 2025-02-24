Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi nefesler tutuldu: Bilal Kısa ve Ali Bilgin'den derbi tahmini

MAĞLUBİYET HANGİ HOCAYI DAHA ÇOK ZORLAR?

BİLAL KISA: Hangi takım kaybederse o takımın hocasının işi zorlaşacaktır. Galatasaray'ın bir beraberlik hakkı olduğunu düşünüyorum, 6 puanlık farkı korumak isteyecektir. Galatasaray kazanırsa şampiyonluğa büyük ölçüde yaklaşacaktır. Okan Hoca da 'Sezonun final maçı, şampiyonluk maçı' gibi açıklamalar yaptı. Avrupa'daki sıkıntılı elenme sonrası camiayı ve taraftarları birleştirme açısından çok önemli bir maç olarak görüyorum. Fenerbahçe'nin kazanması durumunda avantajlı konuma geçeceğini düşünüyorum. Psikolojik üstünlüğü ele alacaktır. Son haftalarda iyi bir Fenerbahçe var, Seyrantepe'deki galibiyet şampiyonluk yarışında ipleri sarı - lacivertlilere verecektir. Erken diyebiliriz ama psikoloji açısından çok önemli.



ALİ BİLGİN: Mourinho bu sezon geldi daha. Ligi, oyuncuları, Fenerbahçe'yi tanıması gerekiyor. Camianın büyüklüğünü görmesi lazım. Mourinho'nun son haftalardaki taktiksel başarısı daha önceki kariyerinden belli. Türkiye'de de işlemeye başladı. 2 sezonluğuna geldi Fenerbahçe'ye. Bu maç için özel bir taktik hazırladığını düşünüyorum. Okan Buruk, Türkiye'de 2 sezondur başarılı ama Avrupa'da o başarıyı göremiyoruz. Olası bir kötü sonuç, Galatasaray ve Okan Hoca'yı daha fazla etkiler.