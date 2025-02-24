Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi nefesler tutuldu: Bilal Kısa ve Ali Bilgin'den derbi tahmini
Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun gidişatını önemli ölçüde belirleyecek olan derbide kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka öncesi eski futbolcular Bilal Kısa ve Ali Bilgin, NTV'ye önemli değerlendirmelerde bulundu.
Futbolseverlerin beklediği gün geldi çattı... Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, kazanması durumunda farkı 9'a çıkararak şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım atacak.
Fenerbahçe'nin galibiyeti halinde ise fark 3'e inecek ve şampiyonluk yarışı adeta yeniden başlayacak.
Dev maç öncesinde Türk futbolunda iz bırakmış eski futbolcular Bilal Kısa ve Ali Bilgin, Spor&Skor'a dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İşte Kısa ve Bilgin'in yorumları: