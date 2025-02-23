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Galatasaray-Fenerbahçe maçına geri sayım: 17 futbolcu görev verilmesi halinde derbide ilki yaşayacak

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'den 17 futbolcu, takımları adına ilk derbi tecrübesini kariyerine ekleyebilir. Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda Fenerbahçe derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim konumunda bulunuyor. Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen isim Bright Osayi-Samuel. İşte ayrıntılar ve derbide görev alması halinde ilki yaşayacak isimler...

Galatasaray-Fenerbahçe maçına geri sayım: 17 futbolcu görev verilmesi halinde derbide ilki yaşayacak - 1

Süper Lig'in 25. haftasında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbide toplam 17 futbolcu, görev verilmesi halinde taraflar arasındaki bir müsabakada ilk kez forma giyecek.

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Galatasaray-Fenerbahçe maçına geri sayım: 17 futbolcu görev verilmesi halinde derbide ilki yaşayacak - 2

Sarı-kırmızılıların geniş kadrosunda yer alan Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Efe Akman, Eyüp Aydın ve Yusuf Demir'in yanı sıra yeni transferlerden Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu ve Carlos Cuesta teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

Galatasaray-Fenerbahçe maçına geri sayım: 17 futbolcu görev verilmesi halinde derbide ilki yaşayacak - 3

Sarı-lacivertlilerin ise daha öncesinde kadrosunda yer alan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Cenk Tosun ve Ertuğrul Çetin'in yanı sıra altyapıdan A takıma katılan Yusuf Akçiçek, şans bulmaları halinde derbide ilk kez oynayacak.

Galatasaray-Fenerbahçe maçına geri sayım: 17 futbolcu görev verilmesi halinde derbide ilki yaşayacak - 4

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Milan Skriniar ve Anderson Talisca da teknik direktör Jose Mourinho'nun kadro tercihine göre sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray karşısına çıkacak.

Galatasaray-Fenerbahçe maçına geri sayım: 17 futbolcu görev verilmesi halinde derbide ilki yaşayacak - 5

EN TECRÜBELİ FERNANDO MUSLERA

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda Fenerbahçe derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılara İtalya ekibi Lazio'dan 2011 yazında transfer olan Uruguaylı file bekçisi, forma giydiği 32 Fenerbahçe derbisinde 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Öte yandan Berkan Kutlu da 7 maçta sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe karşısına çıktı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçına geri sayım: 17 futbolcu görev verilmesi halinde derbide ilki yaşayacak - 6

FENERBAHÇE'DE EN FAZLA FORMA GİYEN İSİM OSAYİ-SAMUEL

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda Galatasaray derbisine en fazla çıkan oyuncu, Bright Osayi-Samuel oldu.

Sarı-lacivertlilere 2021 yılının ocak ayında transfer olan Bright Osayi-Samuel, mevcut kadroda Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor. Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılılara karşı 7 müsabakaya çıktı. Bright Osayi-Samuel'i 6 maçla Mert Hakan Yandaş takip etti.

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