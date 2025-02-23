Galatasaray-Fenerbahçe maçına geri sayım: 17 futbolcu görev verilmesi halinde derbide ilki yaşayacak

Sarı-lacivertlilerin ise daha öncesinde kadrosunda yer alan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Cenk Tosun ve Ertuğrul Çetin'in yanı sıra altyapıdan A takıma katılan Yusuf Akçiçek, şans bulmaları halinde derbide ilk kez oynayacak.