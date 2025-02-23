Galatasaray-Fenerbahçe maçına geri sayım: 17 futbolcu görev verilmesi halinde derbide ilki yaşayacak
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'den 17 futbolcu, takımları adına ilk derbi tecrübesini kariyerine ekleyebilir. Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda Fenerbahçe derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim konumunda bulunuyor. Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen isim Bright Osayi-Samuel. İşte ayrıntılar ve derbide görev alması halinde ilki yaşayacak isimler...
Süper Lig'in 25. haftasında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbide toplam 17 futbolcu, görev verilmesi halinde taraflar arasındaki bir müsabakada ilk kez forma giyecek.