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Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakem mi yönetecek? Dünyaca ünlü hakemden derbi açıklaması

Süper Lig'in kaderini belirleyecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisine geri sayım başlarken hakem tartışmaları da sürüyor. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun kulüplerden talep gelmesi halinde sıcak yabancı orta hakeme sıcak baktıklarını ifade etmesinin ardından konuşan FIFA kokartlı dünyaca ünlü hakem Szymon Marciniak, TFF ile Polonya Futbol Federasyonu'nun anlaşması halinde derbide görev alabileceğini açıkladı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakem mi yönetecek? Dünyaca ünlü hakemden derbi açıklaması - 1

Süper Lig'in kaderini belirleyecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisine geri sayım başlarken gözler maçı yönetecek hakeme çevrildi. 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, iki kulüpten de yazılı talep gelmesi halinde konuyu değerlendireceklerini söyledi. 

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Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakem mi yönetecek? Dünyaca ünlü hakemden derbi açıklaması - 2

2023 ve 2024 yıllarında Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 'Dünyada Yılın Hakemi' seçilen 44 yaşındaki Polonyalı hakem Szymon Marciniak ise derbiyi yönetmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakem mi yönetecek? Dünyaca ünlü hakemden derbi açıklaması - 3

FIFA kokartlı hakem Szymon Marciniak, Türkiye Futbol Federasyonu ile Polonya Futbol Federasyonu'nun anlaşması halinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev alabileceğini söyledi.

Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakem mi yönetecek? Dünyaca ünlü hakemden derbi açıklaması - 4

Marciniak, derbide görev alıp almayacağına ilişkin henüz bir görüşmenin gerçekleşmediğini vurgulayarak, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiç kimse bu istekle Polonya Futbol Federasyonu ile iletişime geçmedi. Bu maça gidip gitmeyeceğime dair hiçbir şey bilmiyorum." dedi.

Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakem mi yönetecek? Dünyaca ünlü hakemden derbi açıklaması - 5

Dünyaca ünlü hakem sözlerini şöyle sürdürdü:


"Türkiye ve Polonya futbol federasyonlarının aralarında anlaşması lazım. Ben hakemim ve nerede görevlendirilirsem orada hakemlik yaparım. Ancak maça az bir süre kaldı. Açıkçası bunun gerçekleşme ihtimalini düşük görüyorum."

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