Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakem mi yönetecek? Dünyaca ünlü hakemden derbi açıklaması

Marciniak, derbide görev alıp almayacağına ilişkin henüz bir görüşmenin gerçekleşmediğini vurgulayarak, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiç kimse bu istekle Polonya Futbol Federasyonu ile iletişime geçmedi. Bu maça gidip gitmeyeceğime dair hiçbir şey bilmiyorum." dedi.