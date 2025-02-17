Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakem mi yönetecek? Dünyaca ünlü hakemden derbi açıklaması
Süper Lig'in kaderini belirleyecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisine geri sayım başlarken hakem tartışmaları da sürüyor. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun kulüplerden talep gelmesi halinde sıcak yabancı orta hakeme sıcak baktıklarını ifade etmesinin ardından konuşan FIFA kokartlı dünyaca ünlü hakem Szymon Marciniak, TFF ile Polonya Futbol Federasyonu'nun anlaşması halinde derbide görev alabileceğini açıkladı.
Süper Lig'in kaderini belirleyecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisine geri sayım başlarken gözler maçı yönetecek hakeme çevrildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, iki kulüpten de yazılı talep gelmesi halinde konuyu değerlendireceklerini söyledi.