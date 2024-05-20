Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından saha karıştı: İki başkandan sert açıklamalar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek derbinin ardından karşılıklı set açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. 70 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe, derbiyi 1-0 kazandı.
Soyunma odasına giden Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un Rams Park'a gelmesiyle yeniden sahaya çıkarak kutlama yapmak istedi. Başkan Ali Koç'un da yer aldığı sahada kavga yaşanırken, Galatasaray olayların daha da büyümemesi için stadın ışıklarını söndürdü.