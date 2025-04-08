Galatasaray - Fenerbahçe Sultanlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi’nde play-off 1-4 etabında karşı karşıya geliyor. Normal sezonu 4. sırada tamamlayan Galatasaray ile ilk sırada bitiren Fenerbahçe mücadelesi yaşanacak. Play-off 1-4 etabı Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı mücadeleleri başlıyor. İki maç gerçekleştirecek takımlardan galip ayrılan finale kalıyor. Beraberlik durumunda ise üçüncü müsabaka gerçekleşecek. Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı canlı yayın bilgisi...