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Galatasaray - Fenerbahçe Sultanlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi’nde play-off 1-4 etabında karşı karşıya geliyor. Normal sezonu 4. sırada tamamlayan Galatasaray ile ilk sırada bitiren Fenerbahçe mücadelesi yaşanacak. Play-off 1-4 etabı Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Fenerbahçe Sultanlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı mücadeleleri başlıyor. İki maç gerçekleştirecek takımlardan galip ayrılan finale kalıyor. Beraberlik durumunda ise üçüncü müsabaka gerçekleşecek. Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı canlı yayın bilgisi...

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Galatasaray - Fenerbahçe Sultanlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

GALATASARAY - FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı kırmızılı ekip, puan tablosunda alt sırada yer aldığından Fenerbahçe'yi play-off 1-4 etabı ilk maçında konuk edecek. Mücadele 9 Nisan Çarşamba günü saat 13:30'da Burhan Felek Vestel Salonu'nda yapılacak. Karşılaşmayı Başhakem Ramazan Çevik yönetecek.

Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana karşılaşması TRT Spor Yıldız'dan canlı aktarılacak.

Galatasaray - Fenerbahçe Sultanlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Takımların ikinci müsabakası ise 12 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da Fenerbahçe'nin evinde düzenlenecek. Maç yine TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak.

2 maçı alan takım finale kalacak. Beraberlik durumunda ise üçüncü müsabaka üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Maçı kazanan finale yükselir, kaybeden takım 3-4 etabı oynar.

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