Galatasaray - Fenerbahçe Sultanlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Takımların ikinci müsabakası ise 12 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da Fenerbahçe'nin evinde düzenlenecek. Maç yine TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak.



2 maçı alan takım finale kalacak. Beraberlik durumunda ise üçüncü müsabaka üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Maçı kazanan finale yükselir, kaybeden takım 3-4 etabı oynar.