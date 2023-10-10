Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? Türkiye Süper Kupa finali için geri sayım
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Türkiye Süper Kupa maçına geri sayım sürüyor. Geçen sezon kupa alan iki ekip, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Süper Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, şimdi Süper Kupa finali için mücadele edecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman?
2023 Süper Kupa finali futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Geçmiş yıllarda Süper Lig'de yeni sezon başlamadan oynanan final maçı, bu yıl ileri bir tarihte yapılacak. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı tarihi...