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Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? Türkiye Süper Kupa finali için geri sayım

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Türkiye Süper Kupa maçına geri sayım sürüyor. Geçen sezon kupa alan iki ekip, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Süper Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, şimdi Süper Kupa finali için mücadele edecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman?

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? Türkiye Süper Kupa finali için geri sayım - 1

2023 Süper Kupa finali futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Geçmiş yıllarda Süper Lig'de yeni sezon başlamadan oynanan final maçı, bu yıl ileri bir tarihte yapılacak. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı tarihi...

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Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? Türkiye Süper Kupa finali için geri sayım - 2

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa'nın 30 Aralık'ta oynanmasının planlandığını açıkladı.

Büyükekşi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? Türkiye Süper Kupa finali için geri sayım - 3

GEÇTİĞİMİZ AYLARDAKİ TFF'DEN SÜPER KUPA FİNALİ AÇIKLAMASI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesi, 2023-2024 sezonunun devre arasında yapılacak.

TFF'nin konuya dair açıklaması ise şu şekildeydi;

"UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının salı/çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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