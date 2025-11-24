Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor... Süper Lig şampiyonunu "3 puan farkla" açıkladılar!
24.11.2025 18:32
Son Güncelleme: 24.11.2025 19:01
Tuğba Öztürk
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken sezonun nasıl tamamlanacağına dair tahmin yapıldı.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ederken, dikkat çeken bir tahmin ortaya atıldı.
GALATASARAY EVİNDE KAZANDI
İstanbul'da Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup ederek puanını 32'ye yükseltti.
FENERBAHÇE, 2-0'DAN DÖNDÜ
Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Fenerbahçe ise ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 31'e yükselterek zirve takibini sürdürdü.
BEŞİKTAŞ, SAMSUNSPOR İLE BERABERE KALDI
Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda konuk ettiği Samsunspor 1-1 ile berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 21 puanla 7. sırada yer alırken Samsunspor da 24 puanla 4. basamakta yer buldu.
TRABZONSPOR, BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA
Henüz 1 maçı eksik olan Trabzonspor ise bugün saat 20.00'de Başakşehir ile kozlarını Fatih Terim Stadyumu'nda paylaşacak.
ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ
Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de 2025/26 sezonunun şampiyonunu belirledi.
GALATASARAY ZİRVEDE
Galatasaray'ın, geride kalan üç sezonda olduğu gibi 2025/26 sezonunda da şampiyonluk ipini göğüsleyeceği öngörüldü. Sarı-kırmızılıların sezonu 84 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının yüzde 61.6 olduğu ifade edildi.
FENERBAHÇE 3 PUAN GERİDE
Fenerbahçe'nin ise Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alacağı ve 81 puan toplayacağı tahmin edildi. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olma ihtimali yüzde 38.1 olarak gösterildi.
TRABZONSPOR'UN YÜZDESİ
Süper Lig'de 1 maçı eksik olan Trabzonspor'un ise sezonu 3. sırada tamamlayacağı ve 61 puan toplayacağı öngörüldü. Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimali ise yüzde 0.2 olarak belirlendi.
BEŞİKTAŞ'A İHTİMAL VERİLMEDİ
Beşiktaş'ın ise 58 puan toplayarak 4. sırada yer alacağı belirtilirken, siyah-beyazlılara şampiyonluk şansı verilmedi.
SAMSUNSPOR'A 0.1 ORAN
Samsunspor'un Süper Lig'i 5. sırada tamamlayacağı ve 58 puan alacağı tahmin ediliken, şampiyonluk ihtimali ise yüzde 0.1 olarak gösterildi.
KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR
Küme düşecek takımların ise 31 puanla Eyüpspor, aynı puandaki Kayserispor ve 24 puanla Karagümrük olacağı tahmin edildi.