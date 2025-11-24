Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor... Süper Lig şampiyonunu "3 puan farkla" açıkladılar!

Galatasaray'ın, geride kalan üç sezonda olduğu gibi 2025/26 sezonunda da şampiyonluk ipini göğüsleyeceği öngörüldü. Sarı-kırmızılıların sezonu 84 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının yüzde 61.6 olduğu ifade edildi.