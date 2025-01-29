Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm senaryolar
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında kader maçlarına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar ligi İlk 8 sırada tamamlayarak son 16 turunda doğrudan katılmak isterken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın play-off ihtimalleri merak ediliyor. Peki Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm senaryolar
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarına çıkıyor.
Türk sporseverler kritik mücadeleler öncesinde temsilcilerimizin tur atlayabileceği senaryoları merak ediyor.
İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da turlama senaryoları...