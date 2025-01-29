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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm senaryolar

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında kader maçlarına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar ligi İlk 8 sırada tamamlayarak son 16 turunda doğrudan katılmak isterken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın play-off ihtimalleri merak ediliyor. Peki Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm senaryolar

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm senaryolar - 1

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarına çıkıyor.

Türk sporseverler kritik mücadeleler öncesinde temsilcilerimizin tur atlayabileceği senaryoları merak ediyor.

İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da turlama senaryoları...

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm senaryolar - 2

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Ajax ile deplasmanda kritik bire mücadeleye çıkıyor.

13 puanla 9. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16'ya kalmak için ligi ilk 8 arasında tamamlamak istiyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm senaryolar - 3

GALATASARAY İLK 8'E NASIL KALIR?

Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.

Son 16 tur play-off'unu garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm senaryolar - 4

Sarı-kırmızılı ekip, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak.

Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt (Almanya), Athletic Bilbao (İspanya), Manchester United (İngiltere), Olimpik Lyon (Fransa), Tottenham (İngiltere), Anderlecht (Belçika) veya FCSB'nin (Romanya) puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray, Hollanda'dan 3 puanla dönmesi durumunda lig aşamasını yüksek ihtimalle ilk 8 sıra içinde tamamlayacak.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm senaryolar - 5

TUR BİLETİ FENERBAHÇE'NİN ELİNDE

Fenerbahçe ise Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler yarın galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak.

Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek Fenerbahçe, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek.

Sarı-lacivertlilerin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm senaryolar - 6

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA ADINI PLAY-OFF'A YAZDIRACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde lig tablosunda 24. basamakta yer alan siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda hiçbir sonuca bakmaksızın üst tura yükselecek.

"Kara kartal"ın beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da adını play-off'a yazdırması mümkün.

Beşiktaş, Hollanda deplasmanında kaybederse diğer karşılaşmaların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilecek.

Solskjaer'in takımı tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla yenerse, siyah-beyazlı ekibin Avrupa macerası son bulacak.

Beşiktaş'ın bir farkla yenilgisi durumunda Ferencvaros, AZ Alkmaar'a en az 5 farklı mağlup olursa, siyah-beyazlı ekip, Macaristan temsilcisini geride bırakacak.

İlk 24 içinde yer almayan takımlardan Porto, evinde en fazla 2 farklı şekilde Maccabi Tel Aviv'e yenilirse, Braga sahasında Lazio'yu yenemezse ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, Beşiktaş bir farkla yenilse de play-off etabına yükselecek.

Avrupa Ligi'nde 9 puanı bulunan Roma, ikinci sırada bulunan Eintracht Frankfurt'a sahasında 7 farklı yenilirse, siyah-beyazlılar tek farklı kaybetse de İtalyan takımını geride bırakabilecek.

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