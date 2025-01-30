Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde: İlk 11'ler belli oldu
Türk futbolunda bu gece gözler Avrupa Ligi'nde olacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı anda sahaya çıkacak. Saat 23'te başlayacak maçlarda, Galatasaray ilk 8, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise play-off vizesi için mücadele edecek. İşte takımların son durumu ve Türk takımlarının ilk 11'leri...
3 Büyükler Avrupa Ligi'nde tur peşinde.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, son hafta maçlarında aynı anda sahaya çıkacak.
Galatasaray ilk 8, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise play-off vizesi için mücadele edecek.
Son 16 turuna doğrudan yükselecek ve play-off biletini alacak takımların belli olacağı gecede, tüm maçlar saat 23'te başlayacak.