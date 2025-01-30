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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde: İlk 11'ler belli oldu

Türk futbolunda bu gece gözler Avrupa Ligi'nde olacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı anda sahaya çıkacak. Saat 23'te başlayacak maçlarda, Galatasaray ilk 8, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise play-off vizesi için mücadele edecek. İşte takımların son durumu ve Türk takımlarının ilk 11'leri...

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde: İlk 11'ler belli oldu - 1

3 Büyükler Avrupa Ligi'nde tur peşinde.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, son hafta maçlarında aynı anda sahaya çıkacak.

Galatasaray ilk 8, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise play-off vizesi için mücadele edecek. 

Son 16 turuna doğrudan yükselecek ve play-off biletini alacak takımların belli olacağı gecede, tüm maçlar saat 23'te başlayacak. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde: İlk 11'ler belli oldu - 2

GALATASARAY

Galatasaray'da hedef UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8.

13 puanla 9'uncu basamaktaki sarı kırmızılılar, Ajax deplasmanında kazanırsa adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde: İlk 11'ler belli oldu - 3

Beraberlik halinde diğer maçların sonucunu bekleyecek Galatasaray, yenilirse yoluna play-off'tan devam edecek.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde: İlk 11'ler belli oldu - 4

Tedavileri süren Kerem Demirbay ve İcardi'nin yanı sıra, UEFA listesinde olmayan Sallai, Ahmed Kutucu ve Eyüp Aydın da kafilede yok.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde: İlk 11'ler belli oldu - 5

Johan Cruyff Arena'daki mücadeleyi İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek.

Saat 23.00'da oynanacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak. 

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde: İlk 11'ler belli oldu - 6

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Mertens, Osimhen

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde: İlk 11'ler belli oldu - 7

FENERBAHÇE

Midtjylland ile karşılaşacak Fenerbahçe ise play-off mücadelesinde.

Beraberlik ve mağlubiyet halinde ise rakiplerinin alacağı sonuçlara bakacak.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde: İlk 11'ler belli oldu - 8

Kritik 90 dakika öncesinde Fenerbahçe'de eksikler teknik heyeti zorluyor.

Kart cezalısı Amrabat ve Osayi Samuel'in yanı sıra, tedavileri süren Livakovic, Mert Müldür, Becao ve Oosterwolde kafilede yok.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde: İlk 11'ler belli oldu - 9

Talisca, Diego Carlos, Oğuz, Kostic ve Levent de UEFA listesinde bulunmuyor.

Teknik direktör Mourinho da cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde: İlk 11'ler belli oldu - 10

Danimarka'daki mücadeleyi Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

Saat 23.00'da oynanacak mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak. 

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde: İlk 11'ler belli oldu - 11

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski, Mert Hakan, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde: İlk 11'ler belli oldu - 12

BEŞİKTAŞ

Twente'ye konuk olacak Beşiktaş da Fenerbahçe gibi Avrupa'da yoluna devam etmenin peşinde.

İlk 8 şansı kalmayan siyah beyazlılar,, 9 puanla 24'üncü sırada girdiği gecede play-off potasında kalmaya çalışacak.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde: İlk 11'ler belli oldu - 13

Tedavileri süren Paulista, Tayyip Talha ve Necip'in yanı sıra, gribal enfeksiyon geçiren Ndour kafilede yer almadı.

UEFA listesinde bulunmayan Oxlade Chamberlain de kadroda yok.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde: İlk 11'ler belli oldu - 14

Hollanda'daki mücadelede Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Saat 23.00'da oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde: İlk 11'ler belli oldu - 15

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Immobile

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