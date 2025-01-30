Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde: Takımların son durumu ve muhtemel 11'ler

3 Büyükler Avrupa Ligi'nde tur peşinde.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, son hafta maçlarında aynı anda sahaya çıkacak.

Galatasaray ilk 8, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise play-off vizesi için mücadele edecek.

Son 16 turuna doğrudan yükselecek ve play-off biletini alacak takımların belli olacağı gecede, tüm maçlar saat 23'te başlayacak.