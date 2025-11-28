Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası ülke puanında son durum

28.11.2025 09:06

NTV - Haber Merkezi

Avrupa'da sahneye çıkan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları sonrası ülke puanı değişti. İşte ayrıntılar ve UEFA Ülke Puanı sıralaması...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi.

 

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8 yaptı.

 

Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

 

Bu sonuçların ardından Galatasaray haftayı puansız kapatırken, Fenerbahçe ve Samsunspor ülke puanına 400 kazandırdı.

1- İngiltere | 101. 227

 

2- İtalya | 89.946

 

3 - İspanya | 83.953

 

4 - Almanya | 80.545

5 - Fransa | 72.534

 

6 - Hollanda | 64.700

 

7 - Portekiz | 61.867

8 - Belçika | 57.750

9 - TÜRKİYE | 47.600

 

10 - Çek Cumhuriyeti | 44.300

 

11 - Yunanistan | 41.113