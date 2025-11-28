Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası ülke puanında son durum

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8 yaptı.

Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Galatasaray haftayı puansız kapatırken, Fenerbahçe ve Samsunspor ülke puanına 400 kazandırdı.