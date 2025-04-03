Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti"
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçta kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu. Spor yazarları, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşma sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.