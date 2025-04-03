Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti"

"MOURINHO'YA BİR KEZ DAHA DERS VERDİ"

"Dün akşam kupa maçında Fenerbahçe karşısına tekrar eskiye dönerek çıkması, takımı işler hale getirdi. Orta alandaki üçlü oyun ve önde Osimhen'le tek santrfor tercihi, kanatlarda Barış ve Yunus'la beraber Galatasaray'ı, Fenerbahçe karşısında çok daha üstün bir noktaya taşıdı. Özellikle karşılaşmanın ilk yarısındaki büyük üstünlük kurması ve attığı 2 gol belki bu sezonun en iyi Galatasaray oyunlarından bir tanesini ortaya çıkardı. Fenerbahçe'nin Talisca ve En-Nesyri ile maça başlama tercihi büyük yanlıştı.. Önce bu tercih, sonra da bu tercihine uzun süre seyirci kaldığı için Mourinho'nun da sınıfta kaldığını çok net söyleyebiliriz. İki forvetten birinin mutlaka Dzeko olması gerekirdi. Okan hoca üç yıldır bütün derbilerin tamamına yakınını çok doğru oynayan bir teknik adam olarak Mourinho'ya da bir kez daha ders verdi. Hem oyun tercihi hem de sistem tercihi olarak bu maçı istediği noktaya getirip galibiyeti aldı."



ALİ GÜLTİKEN - SABAH