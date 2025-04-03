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Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçta kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu. Spor yazarları, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşma sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 1

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 2

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Victor Osimhen kaydederken, Fenerbahçe'nin sayısı ise Sebastian Szymanski'den geldi. Bu skorun ardından sarı - kırmızılılar adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 3

Spor yazarları, dev derbiyi köşelerinde mercek altına aldı. İşte yazarların değerlendirmeleri:

Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 4

"MODASI GEÇMİŞ BİRİ"

"Bu sonuçla beraber Mourinho’nun Türkiye bilançosu şöyle: Galatasaray’la üç kez oynadı, hiç kazanamadı. Beşiktaş’a yenildi. Samsun’la iki kez oynadı ve yenemedi. Eyüp’ü yenemedi. Lille’i, Twente’yi, Manchester’ı, Alkmaar’ı, Bilbao’yu, Lyon’u yenemedi. Rangers’ı eleyemedi. Evet, 200’lerde-2010’larda Porto’nun, Chelsea’nin, Real’in, Inter’in başında “the special one (özel biri)” vardı. Ancak Fenerbahçe’nin kulübesindeki “the outdated one (modası geçmiş biri)” sanki."

UĞUR MELEKE - HÜRRİYET

Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 5

"BURUK'UN SALLANAN KOLTUĞU SAĞLAMA ALINDI"

"Oyunun ikinci yarısı biraz da psikolojik olarak Galatasaray'ın geri çekilmesiyle biraz daha Fenerbahçe lehine döndü gibi ama Sarı-Lacivertliler bir türlü maçı uzatmalara götürecek golü bulamadı. Oyunun son bölümü ise neredeyse bir boks maçına döndü. Yedek kulübeleri, saha içi, itiş, kakış ama sonuçta Galatasaray'ın tur atlamasına şahit olduk. Gelelim Mourinho'ya dün akşam resmen Galatasaray'ı diriltti. Kendi sahasında iki kez rakibine mağlup oldu. Derbi kazanamadı. Açıkçası Okan Buruk'un sallanan koltuğunu dün geceki oyunuyla iyice sağlama almış oldu."

İLKER YAĞCIOĞLU - TAKVİM

Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 6

"OSIMHEN YILDIZLAŞTI"

"Galatasaray ilk yarıda belki yılın en iyi 45 dakikasını oynadı. Sarı-Kırmızılılar daha farklı içeri girebilirdi son dakikada o golü yemeseydi. Fenerbahçe ilk yarıda hiçbir şey yapmadı. Bekleyen ve izleyen Fenerbahçe vardı. İkinci yarı Galatasaray kontrollü oynamak istedi ama yine de maç içinde çok gol pozisyonu buldu. Yunus gününde tempolu oynasaydı çok farklı olurdu skor. Oyunun her bölümünde maçı kazanmak istediğini Galatasaray gösterdi. Maximin Franskowski'yi çok zorladı. Okan hoca bu tip maçları çok iyi oynuyor. Mourinho bunları kazanamadığı sürece lig ve kupada istediği yere gelemiyor. Zevkli maçtı... Yılın en tempolu maçlarından biri oldu. Osimhen'in yıldızlaştığı maçta Galatasaray yarı finale çıktı."

EVREN TURHAN - TAKVİM

Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 7

"ÜLKE NORMALLERİ DEVREYE GİRDİ"

"İkinci devresi karşılıklı hücumlarla dengede geçen bir maç izledik! En azından ligdeki maça göre hareketli ve belirsizliği yüksek bir karşılaşmaya şahit olurken nihayet Jose Mourinho oyuna “antrenman yapmamış” olduğunu dile getirdiği “photoshop”lu Allan Saint-Maximin’e gönderdi! Böylece takıma ne denli hakim olduğunu gösteren bir hamle daha yapmış oldu! Ancak maç sonuna doğru futbolun “ülke normalleri” devreye girdi. İtiş kakış, bağırış çağırış, küfür kıyamet… Öğrendik ki, bizim futbolumuz aslında münakaşamızın gücü kadar kıymetli. Öğrendik ki, bu oyunun yerli ya da yabancı “hakem kararı”yla sanıldığı kadar ilgisi yok. Ve demek ki, futbol Acun Ilıcalı’nın sandığı gibi bir oyun değilmiş. Yoksa “ivmelendiği”ni sandığı takımı düzenli oynayan bir takım karşısında bu denli sıradan görünmezdi, değil mi?"

CEM DİZDAR - FANATİK

Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 8

"MOURINHO'YA BİR KEZ DAHA DERS VERDİ"

"Dün akşam kupa maçında Fenerbahçe karşısına tekrar eskiye dönerek çıkması, takımı işler hale getirdi. Orta alandaki üçlü oyun ve önde Osimhen'le tek santrfor tercihi, kanatlarda Barış ve Yunus'la beraber Galatasaray'ı, Fenerbahçe karşısında çok daha üstün bir noktaya taşıdı. Özellikle karşılaşmanın ilk yarısındaki büyük üstünlük kurması ve attığı 2 gol belki bu sezonun en iyi Galatasaray oyunlarından bir tanesini ortaya çıkardı. Fenerbahçe'nin Talisca ve En-Nesyri ile maça başlama tercihi büyük yanlıştı.. Önce bu tercih, sonra da bu tercihine uzun süre seyirci kaldığı için Mourinho'nun da sınıfta kaldığını çok net söyleyebiliriz. İki forvetten birinin mutlaka Dzeko olması gerekirdi. Okan hoca üç yıldır bütün derbilerin tamamına yakınını çok doğru oynayan bir teknik adam olarak Mourinho'ya da bir kez daha ders verdi. Hem oyun tercihi hem de sistem tercihi olarak bu maçı istediği noktaya getirip galibiyeti aldı."

ALİ GÜLTİKEN - SABAH

Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 9

"OKAN BURUK TAKIMI DAHA İYİ HAZIRLAMIŞ"

"Tek maç üzerinden oynanan bir kupa maçına Okan Buruk ve takımı çok daha iyi hazırlanmış göründü. Oysa ki, bir kaç gün önce ligde Beşiktaş’a yenilerek büyük bir baskı yiyen taraf yine Buruk ve futbolcularıydı. İşler Galatasaray’ın istediği gibi giderken 62’deki Frankowski-Lemina değişikliğiyle Kaan merkeze geçince sağ kanat hücumları toparlandı. Hafta sonu Beşiktaş’a kaybedip hem puan hem moral kaybeden Galatasaray bu sezon ikinci kez Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yendi."

SERKAN AKCAN - FANATİK

Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 10

"ÖZEL BİR SEYİRCİ"

"Maçın taktik analizini çok tartışırız. Barış Alper'in şutu direkten dönmese başka şeyler konuşacaktık, Davinson gol çizgisi üzerinden topu çıkarmasa başka şey… Ama süreç, Mourinho'nun ikinci kez Okan Buruk'u ipten almasıyla sonuçlandı. İlk Kadıköy yenilgisinde şampiyonlar Ligi'nden elenmiş rakibine hayat öpücüğü verdi, şimdi derbi yenilgisiyle gelip tartışıldığı dönemde… Sistemi rakibe pozisyon vermemek üzerine kurulmuş, ilk yarıda iki gol dışında üç net kaçanı var Galatasaray'ın. Durumu değiştiren bir gol mü? Ya da devreye başlarken yapacağın hamle "böyle devam edin" mi? Mourinho bu galibiyeti Fenerbahçe taraftarına borçluydu. Şimdi bu kırılgan taraftarın önüne puan farkını üçe indirmek için çıkacak. Böyle bir kadro ancak bu kadar kötü yönetilip, yönlendirebilir. Tam "özel biri"ne göre bir durum."

GÜRCAN BİLGİÇ - SABAH

Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 11

"1 TANE ZOR MAÇ KAZANAMADI"

"Fenerbahçe, 1 tane zorluk derecesi yüksek maç kazanamadı. Dün de pasif ve kişiliksiz bir futbolla bir başka derbi maçını kaybetti. Youssef En-Nesyri yırtıcı değil, Talisca güçsüz. Orta saha yaratıcı değil. Gerçekten de dün Fenerbahçe evinde bir başka fırsatı tepti. Maç boyunca pozisyonlara giren ve kazanmayı isteyen Galatasaray idi. Fenerbahçe ligde de psikolojik üstünlüğü getirecek bir maçı ve kupayı kaybetti. Ben Galatasaray’ın dün akşamki maçı hak ettiğini düşünüyorum. 1 tane zor maç kazanamayan Mourinho yine kaybeden taraf oldu."

GÜNTEKİN ONAY - HÜRRİYET

Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 12

"FENERBAHÇE'Yİ SÜRKLASE ETTİ"

"G.Saray, F,Bahçe'yi sürklase etti. Rahatlıkla 5-6 gol atabilirdi. Eğer atamadılarsa son vuruş beceriksizliği ve şanssızlık neticesinde oldu. İlk golde Çağlar hata yaptı, Skriniar ağır kaldı, Osimhen çok iyi vurdu ve öne geçirdi. Ardından bir penaltı geldi. Kostic elle kesti ve Osimhen farkı ikiye çıkardı. Tüm stat homurdanıyordu ki 45 artılarda imdada VAR hakemi, sözüm ona yarı otomatik ofsayt sistemi çıktı da Szymanski'nin attığı ama yardımcının ofsayt diye iptal ettirdiği gol, geçerli oluverdi. İkinci yarı F.Bahçe, bir şeyler yapar mı diye düşündük ama yok."

AHMET ÇAKAR - SABAH

Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 13

"MÜCADELEDEN ASLA KAÇMADI"

"Osimhen attığı ilk golde topa resmen mermi hızında vurdu. Maç boyunca kendisini yıpratmaya çalışan F.Bahçelilere karşı dimdik ayakta kalmaya çalıştı, mücadeleden asla kaçmadı. Okan hoca kulübede sakin kaldı, oyuncu değişikliklerini bu kez doğru yaptı. Oyundan düşen futbolcularını çok çabuk değiştirip G.Saray'ın fizik kalitesini korudu ve mücadeleyi kaybetmemesini sağladı. Okan hoca, Beşiktaş maçına bu kadro anlayışıyla çıkmadığı ve çift forvetle oynadığı için kesin pişmanlık yaşıyordur. Kadıköy'de ezici bir futbolla ve zengin pozisyon üstünlüğüyle derbiyi kazanmak psikolojik olarak Mourinho'yu ve F.Bahçeli oyuncuları çıkmaza sokacaktır."

LEVENT TÜZEMEN - SABAH

Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 14

"ÇOK ZOR DURUMLARA DÜŞTÜLER"

"Atılan uzun toplar ve Barış-Osimhen ikilisinin Fenerbahçe’de Çağlar-Skriniar ikilisini çok zor durumlara düşürdüğünü gördük. Galatasaray attığı iki golün yanında çok sayıda fırsattan yararlanamazken, kornerde 7’ye 1 ve şutlarda 11’e 6 üstündü. Fenerbahçe nin böyle bir oyunla ilk yarının son anlarında bulduğu golle devreye 2-1 yenilgiyle girmiş olması tek olumlu tarafıydı. İkinci yarı yapılan oyuncu değişiklikleri ve özellikle Saint-Maximin’in oyuna girmesi ile Fenerbahçe’de hareketlenme yaşandı. Hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin karşılıklı ataklarının olduğu iki taraflı bir oyun gördük. Fenerbahçe de Galatasaray da gol pozisyonlarına girip yararlanamadı. Maçın son 10 dakikasında saha içerisinde Osimhen ve Mert Müldür’le başlayan, sonra saha dışına taşan, tansiyonun yükseldiği, arbedenin, olayların, kavgaların yaşandığı ve kırmızı kartların gösterildiği, maçtan önce yaşanan saha dışı polemiklerin saha içindeki yansımalarına şahit olduk."

FIRAT AYDINUS - HÜRRİYET

Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 15

"GALATASARAY TARAFTARI SİTEM ETMİŞTİR"

"Mourinho, bana göre Tadic’i oyuna geç soktu, hatta İrfan Can Kahveci de bu maçta olmalıydı. Sanırım Mourinho, derbi kazanamayan bir teknik adam olarak duygularıyla hareket edip oyunu doğru göremedi ve müdahalelerinde geç kaldı. Son dakikalarda kulübelerin saha içine müdahale etmesi ve yaşanan olaylar geceye gölge düşürdü. Sonrasında gelen kırmızı kartlar zaten gerilimin göstergesiydi. Özetle, bu maçın anahtarı sahada sakin kalmak ve oyun planını uygulamaktı. Sonuçtan bağımsız olarak, dün gece Okan Buruk’un planı daha iyi işledi. Hatta Sarı-Kırmızılı taraftarlar Okan hocaya sitem etmiş olabilirler: “Madem bu takım böyle bir futbol oynayabiliyordu, neden oynatmadın? Neden gereksiz kadro ısrarları yaptın?” diye..."

TUNÇ KAYACI - FANATİK

Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 16
Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 17
Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 18
Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 19
Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 20
Galatasaray Fenerbahçe'yi eledi, yazarlar hem övgü hem eleştiri yağdırdı: "Modası geçmiş biri! | Buruk yine imha etti" - 21
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