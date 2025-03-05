Galatasaray fırsat peşinde: Sacha Boey sürprizi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında takılan ancak liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefleyen sarı - kırmızılılarda gelecek yıl için çalışmalar da şimdiden start aldı.