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Galatasaray fırsat peşinde: Sacha Boey sürprizi

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da yeni sezon çalışmalarına dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı - kırmızılıların radarına eski futbolcusu Sacha Boey'i aldığı iddia edildi.

Galatasaray fırsat peşinde: Sacha Boey sürprizi - 1

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında takılan ancak liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefleyen sarı - kırmızılılarda gelecek yıl için çalışmalar da şimdiden start aldı.

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Galatasaray fırsat peşinde: Sacha Boey sürprizi - 2

SACHA BOEY GELİŞMESİ

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 milyon euro bedelle Bundesliga devi Bayern Münih'e gönderme kararı aldığı Sacha Boey için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray fırsat peşinde: Sacha Boey sürprizi - 3

FORMASINDAN UZAK KALDI

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan ve istediği performansı sergileyemeyen Fransız sağ bek, ilk 11'den uzak kaldı.

Galatasaray fırsat peşinde: Sacha Boey sürprizi - 4

BAYERN'DEN KARAR

SKY'ın haberine göre Bayern Münih, oyuncunun sakatlık sıklığı ve maç sayısının az olması nedeniyle yolları ayırma kararı almaya yakın.

Galatasaray fırsat peşinde: Sacha Boey sürprizi - 5

"TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK"

Alman ekibinin bu yaz transfer döneminde Boey için gelecek olan tekliflerin kulüp adına yeterli görülmesi halinde değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

Galatasaray fırsat peşinde: Sacha Boey sürprizi - 6

GALATASARAY DEVREDE

Öte yandan Galatasaray'ın, Sacha Boey için devreye girdiği ve Bayern'e teklif yaparak oyuncuya yeniden sarı - kırmızılı formayı giydirmek istediği iddia edildi.

Galatasaray fırsat peşinde: Sacha Boey sürprizi - 7

PERFORMANSI

Bayern Münih'e transfer olduğu günden bu yana toplam 13 maça çıkabilen Boey, 1 asist yapma başarısı gösterdi. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da ise geçirdiği 2,5 sezonda 83 maçta 4 gol - 4 asistlik bir performans sergilemişti.

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