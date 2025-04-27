Galatasaray galip geldi, Osimhen rekorunu egale etti: Zirvede fark yeniden 5!
Lider Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 5'e çıkardı. Sarı kırmızılılar 33. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor'u Sallai, Torreira, Osimhen ve Morata'nın (2) golleriyle 5-1 mağlup etti. Osimhen, bu sezon tüm resmi maçlarda 31 gol atarak kariyer rekorunu egale etti. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Puanını 80 yapan Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 5'e çıkardı.
Sarı kırmızılılar 33. hafta maçında Eyüpspor'a konuk oldu.
Kasımpaşa'nın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı hakem Çağdaş Altay yönetti.
Sarı kırmızılılar 33. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor'u Sallai, Torreira, Osimhen ve Morata'nın (2) golleriyle 5-1 mağlup etti.