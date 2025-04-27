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Galatasaray galip geldi, Osimhen rekorunu egale etti: Zirvede fark yeniden 5!

Lider Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 5'e çıkardı. Sarı kırmızılılar 33. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor'u Sallai, Torreira, Osimhen ve Morata'nın (2) golleriyle 5-1 mağlup etti. Osimhen, bu sezon tüm resmi maçlarda 31 gol atarak kariyer rekorunu egale etti. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Galatasaray galip geldi, Osimhen rekorunu egale etti: Zirvede fark yeniden 5! - 1

Puanını 80 yapan Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 5'e çıkardı. 

Sarı kırmızılılar 33. hafta maçında Eyüpspor'a konuk oldu.

Kasımpaşa'nın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı hakem Çağdaş Altay yönetti.

Sarı kırmızılılar 33. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor'u Sallai, Torreira, Osimhen ve Morata'nın (2) golleriyle 5-1 mağlup etti. 

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Galatasaray galip geldi, Osimhen rekorunu egale etti: Zirvede fark yeniden 5! - 2

Osimhen, bu sezon tüm resmi maçlarda 31 gol atarak kariyer rekorunu egale etti.

Yıldız golcü 2022-2023 sezonunda Napoli'de 31 gol atmayı başarmıştı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kart cezası nedeniyle forma giyemedi. 

Galatasaray galip geldi, Osimhen rekorunu egale etti: Zirvede fark yeniden 5! - 3

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son TÜMOSAN Konyaspor maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

 Tecrübeli teknik adam, kaleci Günay Güvenç'in yanı sıra sol bek Ismail Jakobs ve orta saha oyuncusu Mertens'i yedeğe çekti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine 11'de Muslera, Eren ve Sara'yı sahaya sürdü.

Galatasaray galip geldi, Osimhen rekorunu egale etti: Zirvede fark yeniden 5! - 4

Buruk, Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile Danimarkalı bek Elias Jelert'i kadroya almadı.

Tecrübeli teknik adam, yabancı kuralından dolayı kadroya giremeyecek oyuncular konusunda kararını Cuesta ve Jelert'ten yana kullandı.

Buruk, ayrıca cezalı Barış Alper Yılmaz'dan da Eyüpspor maçında yararlanamadı.

Galatasaray galip geldi, Osimhen rekorunu egale etti: Zirvede fark yeniden 5! - 5

OKAN BURUK, SÜPER LİG'DE 300. MAÇINA ÇIKTI

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki 300. kez Süper Lig müsabakasında görev yaptı.

Teknik direktörlük kariyerine 2013'te Elazığspor'un başına geçerek başlayan Buruk, sonrasında Süper Lig'de Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı.

Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen Buruk, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'de 3. kez dalya heyecanı yaşadı.

Okan Buruk, 6 farklı takımla mücadele ettiği Süper Lig'de 299 müsabakada 159 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 yenilgi gördü. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile 1, Galatasaray ile 2 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Galatasaray galip geldi, Osimhen rekorunu egale etti: Zirvede fark yeniden 5! - 6

Galatasaray taraftarı Arda Turan'ı çağırdı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski kaptanlarından Arda Turan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, maç öncesinde Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmazları arasına giren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı tribüne çağırdı.

Yedek kulübesinden çıkıp taraftarın olduğu bölüme giden Arda Turan sevgi gösterisine selamla karşılık verdi.

Galatasaray galip geldi, Osimhen rekorunu egale etti: Zirvede fark yeniden 5! - 7

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

2' Osimhen'in şutu direkten döndü

29' GOL: Galatasaray Sallai'nin golüyle 1-0 öne geçti

29' Eyüpspor'da sakatlanan Umut Meraş yerini Caner Erkin'e bıraktı

45+3 İlk yarı sona erdi. 

İKİNCİ DEVRE

46' Galatasaray ikinci devreye değişiklikle başladı. Frankowski kenara gelirken yerine Kaan Ayhan girdi.

50' Yunus Akgün'ün şutu üst direkten auta gitti.

56' GOL: Galatasaray  Torreira'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

59' Sarı kırmızılı ekipte Sallai sarı kart gördü.

67' Sara oyundan alınırken yerine Morata dahil oldu. 

71' GOL: Galatasaray'da Osimhen takımını 3-0 öne geçirdi.

75' Osimhen ve Yunus kenara gelirlen Mertens ile Ahmed Kutucu mücadeleye dahil oldu.

79' GOL: Ev sahibi ekip Eyüpspor Claro'nun golüyle farkı 2'ye indirdi: 3-1

87' Morata'nın golüyle fark yeniden 3'e çıktı. 

89' Morata kendisinin ikinci takımının 5'inci golünü attı: 5-1

90+3 Maç sona erdi. 

Galatasaray galip geldi, Osimhen rekorunu egale etti: Zirvede fark yeniden 5! - 8

Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Eyüpspor'da Leo Dubois, Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö ve Sinan Gümüş forma giyemedi. 

Galatasaray galip geldi, Osimhen rekorunu egale etti: Zirvede fark yeniden 5! - 9

İLK 11'LER

Eyüpspor:

Berke, Claro, Robin Yalçın, Umut, Ruben Vezo, Yalçın Kayan, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Emre Mor, Ampem, Mame Thiam

Galatasaray:

Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen.

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