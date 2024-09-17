Galatasaray - Gaziantep FK (Canlı anlatım)

BATSHUAYİ LİGDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez bir lig maçına 11'de başladı.

Belçikalı santrfor, bu sezon görev aldığı 4 Süper Lig maçında da sonradan oyuna dahil oldu.

Bir golü bulunan Batshuayi, Gaziantep FK mücadelesiyle ilk kez bir lig maçının başlangıç kadrosunda yer aldı.

BERKAN SOL BEK OYNADI

Teknik direktör Okan Buruk, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu sol bekte görevlendirdi.

Geçen sezon birçok oyuncuyu farklı mevkide oynatıp verim alan Buruk, statü gereği kadroya alamadığı yeni transfer Jakobs'un yerine Berkan'ı sol bek oynattı.

Sol bek olarak görev yapabilen yeni transfer Jelert ise yedekler arasında oturdu.

GALATASARAY'DA KULÜBESİNDE 7 GENÇ OYUNCU OTURDU

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde 21 yaş ve altında 7 futbolcu yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech'ten sakatlık, Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai'den de statü gereği yararlanamadı.

Buruk, bu oyuncuların yokluğunda Gaziantep FK mücadelesinde 18 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman ve Recep Yalın Dilek, 20 yaşındaki Eyüp Aydın, 21 yaşındaki Metehan Baltacı, Elias Jelert ve Yusuf Demir'i kadroya aldı.

Galatasaray'da 33 yaşındaki kaleci Günay Güvenç, 31 yaşındaki orta saha Kerem Demirbay ve 25 yaşındaki stoper Victor Nelsson da Okan Buruk'tan görev bekledi.

GALATASARAY TARAFTARINDAN SELÇUK İNAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski kaptanlarından Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ı tribüne çağırdı.

Uzun süre Galatasaray forması terleten Selçuk İnan, Seyrantepe'ye rakip takım teknik direktörü olarak geldi. Selçuk, beşer Süper Lig ve TFF Süper Kupa, dört de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı eski takımının taraftarlarını selamladı.

Selçuk İnan, eski takım arkadaşı Galatasaray kaptanı Fernando Muslera ile sarılarak hasret giderdi.