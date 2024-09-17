Galatasaray - Gaziantep FK (Canlı anlatım)
Galatasaray, Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de ertelenen 3. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi mücadelesi öncesinde maç eksiğini tamamlayarak liderliğe yükselmek istiyor.
İLK 11
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Barış, Yunus, Batshuayi
Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Kozlowski, Enric Saborit, Mirza Cihan, Sorescu, Kenan Kodro, Ömürcan Artan, Bruo Viana, Alexandru Maxim
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma Gaziantep'in santrasıyla başladı.
11' GOL! Galatasaray, Barış Alper'in golüyle 1-0 öne geçti.
27' GOL! Sarı-kırmızılılar Yunus Akgün'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı.
45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 2 dakikalık süre ilave edildi.
45+2' Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARI
46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaray'ın santrasıyla başladı.