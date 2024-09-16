Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig erteleme maçı)

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçın Galatasaray taraftarı önünde Gaziantep FK ile mücadele edecek. Galatasaray'da Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Ligde geride kalan haftalarda 4 maçta 4 galibiyet alan Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde bulunuyor. Galatasaray kazanması halinde liderliği devralacak. Peki, Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?