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Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig erteleme maçı)

Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Avrupa maçları nedeniyle ertelenen maçta Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da yeni transferler yarın statü gereği forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig erteleme maçı) - 1

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçın Galatasaray taraftarı önünde Gaziantep FK ile mücadele edecek. Galatasaray'da Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Ligde geride kalan haftalarda 4 maçta 4 galibiyet alan Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde bulunuyor. Galatasaray kazanması halinde liderliği devralacak. Peki, Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig erteleme maçı) - 2

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında 17 Eylül 2024 Salı günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig erteleme maçı) - 3

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Ligde 4 karşılaşmada 4 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, topladığı 12 puanla lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK ise 3 maç sonunda 3 puanla 14. sırada bulunuyor.

Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig erteleme maçı) - 4

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın oynanacak maçta görev alamayacak.

Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig erteleme maçı) - 5

YENİ TRANSFERLER STATÜ GEREĞİ FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği maçta forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Gaziantep FK maçı sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği karşılaşmada görev alamayacak.

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