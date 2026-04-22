Galatasaray-Gençlerbirliği kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ZTK çeyrek finalinde tur peşinde
22.04.2026 16:19
Aydın Kayar
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu mücadelesinde Ankara ekiplerinden Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Ligde geçtiğimiz hafta karşı karşıya gelen iki takım arasındaki mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanmıştı. Galatasaray şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final için Gençlerbirliği karşına çıkacak. Galatasaray-Gençlerbirliği kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray taraftarı önünde Gençlerbirliği ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmenin hesaplarını yapan Galatasaray, Gençlerbirliği karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Galatasaray-Gençlerbirliği kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
RAMS Park'taki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Atv'den canlı olarak yayınlanacak.
LİGDE 2 MAÇI DA GALATASARAY KAZANDI
Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 12 puanla en üst sırada tamamladı.
Başkent temsilcisi ise B Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada bitirerek, çeyrek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı.
İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
DERBİ ÖNCESİ ROTASYON OLABİLİR
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un bu akşamki maçta rotasyona gitmesi bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak ve şampiyonluk yarışını etkileyecek Fenerbahçe derbisi öncesinde tecrübeli çalıştırıcının Gençlerbirliği karşısında daha az süre bulan oyunculara şans verme ihtimali bulunuyor.
GALATASARAY SAHASINDA KAYBETMİYOR
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakiplerini konuk ettiği son 13 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında RAMS Park'ta 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 10 golü kalesinde gördü.