Galatasaray geri sayıma geçti, tarihi rekora 2 maç kaldı

Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray deplasmanda üst üste 17. galibiyetini almayı başardı. Lig tarihinde dış sahada en uzun galibiyet serisinin sahibi olan sarı-kırmızılılar gözünü Avrupa çapında bir başarıya dikti.