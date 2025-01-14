Galatasaray geri sayıma geçti, tarihi rekora 2 maç kaldı
Süper Lig'de ve Avrupa'da namağlup yoluna devam eden Galatasaray'ın tarihi rekoruna 2 maç kaldı. Ligde son maçında Başakşehir galibiyetiyle deplasmanda üst üste 17. kez kazanan Galatasaray 2 galibiyet daha alırsa bu alanda Avrupa’nın 8 büyük liginin tarihindeki en uzun seriye ulaşacak.
Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray deplasmanda üst üste 17. galibiyetini almayı başardı. Lig tarihinde dış sahada en uzun galibiyet serisinin sahibi olan sarı-kırmızılılar gözünü Avrupa çapında bir başarıya dikti.