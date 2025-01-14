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Galatasaray geri sayıma geçti, tarihi rekora 2 maç kaldı

Süper Lig'de ve Avrupa'da namağlup yoluna devam eden Galatasaray'ın tarihi rekoruna 2 maç kaldı. Ligde son maçında Başakşehir galibiyetiyle deplasmanda üst üste 17. kez kazanan Galatasaray 2 galibiyet daha alırsa bu alanda Avrupa’nın 8 büyük liginin tarihindeki en uzun seriye ulaşacak.

Galatasaray geri sayıma geçti, tarihi rekora 2 maç kaldı - 1

Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray deplasmanda üst üste 17. galibiyetini almayı başardı. Lig tarihinde dış sahada en uzun galibiyet serisinin sahibi olan sarı-kırmızılılar gözünü Avrupa çapında bir başarıya dikti.

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Galatasaray geri sayıma geçti, tarihi rekora 2 maç kaldı - 2

Okan Buruk'un ekibi eğer deplasmanda 2 galibiyet daha alırsa, Avrupa'nın 8 büyük liginin tarihindeki en uzun seriye ulaşacak.

Galatasaray geri sayıma geçti, tarihi rekora 2 maç kaldı - 3

Galatasaray eğer Hatayspor ve Gaziantep deplasmanlarından da 3 puanla ayrılırsa üst üste 19. dış saha galibiyetini alacak ve rekorun yeni sahibi olacak.

Galatasaray geri sayıma geçti, tarihi rekora 2 maç kaldı - 4

Bu alanda mevcut rekor ise Benfica'ya ait. Portekiz ekibi 11 Ocak 2019 ve 8 Şubat 2020 tarihleri arasındaki 18 dış saha karşılaşmasını da kazanmıştı.

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