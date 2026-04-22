Galatasaray getirmek için her şeyi yapıyor. Osimhen'in ardından en çok kazanan olacak
22.04.2026 18:20
NTV - Haber Merkezi
Bernardo Silva'nın resmi olarak ayrılığının açıklanmasının ardından girişimleri hızlandıran Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı.
Galatasaray'ın gelecek sezonki transfer planlamasında yer alan Bernardo Silva sezon sonu İngiliz devinden ayrılacak.
Sarı kırmızılıların, Manchester City'den ayrılacak olan dünya yıldızı Bernardo Silva'ya yapacağı teklif de belli oldu.
Sabah'ın haberine göre; Bonservis bedeli ödenmeyecek olan yıldız futbolcuya, yıllık 15 milyon eurodan 2 sezonluk teklif sunuldu.
Portekizli'nin City'den eski takım arkadaşı olan İlkay Gündoğan'ın bu transfere aracılık yaptığı öğrenildi.
9 SEZONDA 7 KUPA
City ile sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki futbolcu, İngiliz devine imza atmayacak.
2017'de transfer olduğu Mavilerde kaptanlığa kadar yükselen Bernardo Silva, 9 sezonda 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
"İYİ BİR VEDAYI HAK EDİYOR"
City'nin teknik direktörü Guardiola'nın yardımcı antrenörü Pep Lijnders, dün verdiği bir röportajda Bernardo Silva ile yollarını ayıracaklarını söylemiş ve "Her güzel şeyin bir sonu var. Umarım son aylarda bundan keyif alır. İyi bir vedayı hak ediyor." ifadelerini kullanmıştı.