Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 10. hafta

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında taraftarı önünde zorlu Göztepe ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 8 galibiyet 1 beraberliği bulunan Galatasaray namağlup zirvedeki yerini koruyor. Göztepe ise 16 puanla beşinci sırada yer alıyor. Galatasaray, Göztepe karşısında sahasında 3 puan için sahaya çıkacak. Göztepe ise zorlu Galatasaray deplasmanından puan veya puanlar almak istiyor. Peki, Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Sahasında tam 30 maçtır kaybetmeyen Galatasaray, bu sezon ligde de henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, Göztepe karşısında da 3 puan almak ve rakipleriyle olan puan farkını açmak istiyor. Peki, Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün Göztepe'yi konuk edecek.

RAMS Park'taki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

10. HAFTAYA LİDER GİRDİ

Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 10. haftaya lider girdi.

Göztepe ise geride kalan haftalarda 4'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak, 16 puanla 5. sırada yer aldı.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK VAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinde, Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor.

Galatasaray'da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle bugün forma giyemeyecek.

Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında oynamayacak.

DAVİNSON KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gören Sanchez, bugünkü maçta kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

