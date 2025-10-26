Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 10. hafta

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Sahasında tam 30 maçtır kaybetmeyen Galatasaray, bu sezon ligde de henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, Göztepe karşısında da 3 puan almak ve rakipleriyle olan puan farkını açmak istiyor. Peki, Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?