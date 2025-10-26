Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 10. hafta
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında taraftarı önünde zorlu Göztepe ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 8 galibiyet 1 beraberliği bulunan Galatasaray namağlup zirvedeki yerini koruyor. Göztepe ise 16 puanla beşinci sırada yer alıyor. Galatasaray, Göztepe karşısında sahasında 3 puan için sahaya çıkacak. Göztepe ise zorlu Galatasaray deplasmanından puan veya puanlar almak istiyor. Peki, Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Sahasında tam 30 maçtır kaybetmeyen Galatasaray, bu sezon ligde de henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, Göztepe karşısında da 3 puan almak ve rakipleriyle olan puan farkını açmak istiyor. Peki, Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?