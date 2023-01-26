Galatasaray gözüne Di Maria'yı kestirdi (26 Ocak transfer haberleri)

Süper Lig'de 9'da 9 yaparak liderliğini sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sezon başında Icardi, Mata, Mertens gibi yıldızları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'ın hedefinde yine bir dünya starı var.
Galatasaray, Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak istiyor.
Kulüpte yaşanan sorunların ardından takımdan ayrılacağı belirtilen Di Maria'yla ilk temasın kurulduğu, transferin bu ay bitirilemezse sezon sonunda tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.
(AKŞAM)
Galatasaray forvet arayışlarına devam ediyor.
Cimbom, David Fofana için Chelsea'den yanıt beklerken yeni bir ismi gündemine aldı.
Sarı-kırmızılılar, Fofana transferinden sonuç alamaması halinde bir diğer Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Jean-Philippe Mateta'yla görüşecek.
(FANATİK)
Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka'ya Suudi ekibinin ilgisi devam ediyor.
4 milyon Euro'luk teklifin reddedilmesinin ardından Al-Ahly, Jackson Muleka için Beşiktaş'a yeni bir teklif sunacak.
Mısır ekibi, Muleka için 5.5 milyon Euro sunmaya hazırlanırken siyah-beyazlılar 7 milyon Euro talep ediyor.
(FANATİK)
Trabzonspor'da forma giyen Enis Bardhi'ye İspanya ve İtalya'dan talip çıktı.
İtalya Seria A takımlarından Torino ve İspanya La Liga ekibi Mallorca, Bardhi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Trabzonspor yönetiminin transfer için 3 milyon Euro talep ettiği belirtildi.
(AKŞAM)
Galatasaray, Haris Seferovic'in yerine forvet arayışlarını sürdürüyor.
Cimbom, Dnipro'dan Artem Dovbyk için görüşmelere başlayacak.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dovbyk, bu sezon 14 maçta 11 gol kaydetti.
(FOTOMAÇ)
Enner Valencia sözleşme uzatılması için teklif bekliyor.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig'de kaydettiği 15 golle gol krallığında zirvede yer alan Enner Valencia, sarı-lacivertlilerden haber bekliyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Valencia, kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek istiyor.
(SABAH)