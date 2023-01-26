Galatasaray gözüne Di Maria'yı kestirdi (26 Ocak transfer haberleri)

BİR DÜNYA YILDIZI DAHA

Süper Lig'de 9'da 9 yaparak liderliğini sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sezon başında Icardi, Mata, Mertens gibi yıldızları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'ın hedefinde yine bir dünya starı var.



Galatasaray, Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak istiyor.

Kulüpte yaşanan sorunların ardından takımdan ayrılacağı belirtilen Di Maria'yla ilk temasın kurulduğu, transferin bu ay bitirilemezse sezon sonunda tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

(AKŞAM)