Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de sezon açılışı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. 82 gün sonra taraftarıyla kucaklaşacak olan Galatasaray, Hatayspor'u sahasında yenmek ve lige güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 1. haftasında geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, taraftarı önünde Hatayspor'u ağırlayacak. Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenilen Galatasaray, Süper Lig'e güzel bir başlangıç yaparak moralleri yükseltmek istiyor. Peki, Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?