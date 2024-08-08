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Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de sezon açılışı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. 82 gün sonra taraftarıyla kucaklaşacak olan Galatasaray, Hatayspor'u sahasında yenmek ve lige güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de sezon açılışı - 1

Süper Lig'in 1. haftasında geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, taraftarı önünde Hatayspor'u ağırlayacak. Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenilen Galatasaray, Süper Lig'e güzel bir başlangıç yaparak moralleri yükseltmek istiyor. Peki, Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de sezon açılışı - 2

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de sezon açılışı - 3

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE OLACAK

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı.
Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.

Okan Buruk'un görev vermesi halinde 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jelert ile 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de sezon açılışı - 4

GALATASARAY SEZON ÖNCESİ 6 MAÇIN 4'ÜNÜ KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de yarın başlayacak yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan Okan Buruk'un öğrencileri, 9 Temmuz'da ilk etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti. Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında milli futbolcularından yoksun çalışan sarı-kırmızılı ekip, Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katıldı.

Galatasaray, ilk etap kampındaki hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilirken Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti. 18 Temmuz'daki Trencin mücadelesi sonrasında İstanbul'a dönüp 2 gün izin yapan Galatasaray, 22 Temmuz'da ikinci etap kampı için Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına gitti.

Bu kampa A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden futbolcular da katıldı. Galatasaray ikinci etap kampında 2 hazırlık maçı oynadı. İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Lecce'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de sezon açılışı - 5

SÜPER KUPA'DA AĞIR MAĞLUBİYET

Sarı-kırmızılı takım, çıktığı ilk resmi müsabaka olan Türkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenildi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.

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